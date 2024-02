Bất ngờ với biển Vũng Tàu trong ngày cuối kỳ nghỉ Tết

Chiều 14-2 (mùng 5 Tết), dù là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 nhưng khá đông du khách vẫn tắm biển khu vực Bãi Sau, TP Vũng Tàu.

Do trùng với Ngày lễ tình yêu nên rất nhiều cặp đôi cũng lựa chọn Bà Rịa – Vũng Tàu là điểm đến để nghỉ ngơi, vui chơi.

Biển Vũng Tàu chật kín người trong ngày cuối kỳ nghỉ Tết

Theo thống kê của Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tổng lượt khách tham quan du lịch, giải trí, lưu trú tại các cơ sở trên toàn tỉnh từ ngày 10-2 đến ngày 14-2 (mùng 1 đến mùng 5 Tết) vào khoảng 684.114 lượt khách, tăng 2,23% so với dịp Tết năm 2023. Trong đó, có khoảng 181.326 lượt khách lưu trú và khoảng 10.897 lượt khách quốc tế.

Doanh thu du lịch toàn tỉnh ước đạt 558,428 tỉ đồng, tăng 3,73% so với dịp Tết Nguyên đán năm 2023. Công suất buồng bình quân trong 5 ngày Tết đạt khoảng 80% - 85%.

Nhiều cặp đôi lựa chọn ngày cuối cùng kỳ nghỉ Tết để đi chơi vì trùng với ngày lễ tình yêu

Riêng huyện Côn Đảo, do bị ảnh hưởng thời tiết phải ngừng vận hành các phương tiện đường thủy, chủ yếu du khách đến bằng đường hàng không nên lượng khách giảm, chỉ đạt 90,97% cùng kỳ.

Trong các địa phương thì TP Vũng Tàu trở thành điểm đến được yêu thích nhất và cũng là nơi đón lượng du khách đông nhất của toàn tỉnh.

Bãi biển Vũng Tàu sạch sẽ dù lượng khách khá đông

Theo nhận định của ngành du lịch, kỳ nghỉ Tết năm nay, công tác đón và phục vụ khách du lịch diễn ra tốt. Du khách tắm biển được đảm bảo an toàn; rác thải được thu gom kịp thời; vệ sinh môi trường được bảo đảm...

Sở Du lịch cho biết trong những ngày tới, khách du lịch sẽ tiếp tục đến địa phương du xuân và nghỉ dưỡng, nhất là trong những ngày cuối tuần. Vì vậy, sở đã đề nghị các địa phương tiếp tục triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, cấp cứu thủy nạn, vệ sinh an toàn thực phẩm... nhằm đón và phục vụ khách du lịch hiệu quả và an toàn.