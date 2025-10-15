HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Bất ngờ với cách sắp xếp lại hệ thống giáo dục nghề nghiệp

GIANG NAM

(NLĐO) - TP HCM sẽ sắp xếp lại hệ thống giáo dục nghề nghiệp theo hướng tinh gọn, chất lượng để trở thành trung tâm đào tạo nhân lực lớn, đa dạng

Theo Phòng Giáo dục Thường xuyên – Nghề nghiệp và Đại học (Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM), hiện TP HCM có 481 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó 104 cơ sở công lập và 377 cơ sở ngoài công lập.

Trên 320.000 người học

Toàn thành phố có 77 trường cao đẳng (41 công lập, 36 tư thục), 77 trường trung cấp (26 công lập, 51 tư thục), 74 trung tâm giáo dục nghề nghiệp (6 công lập, 68 tư thục), 29 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (đều công lập) và 224 cơ sở đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Quy mô đào tạo hiện đạt khoảng 327.000 người học.

So với trước khi sáp nhập địa giới hành chính, số lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp của TP HCM tăng mạnh (trước đây chỉ có 378 cơ sở, Bình Dương cũ có 66 cơ sở và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ có 37 cơ sở).

Bất ngờ với cách sắp xếp lại hệ thống giáo dục nghề nghiệp - Ảnh 1.

Sinh viên Cao đẳng Lý Tự Trọng đi tham quan doanh nghiệp

Không còn trường trung cấp công lập 

Theo định hướng sắp xếp lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập, TP HCM dự kiến chỉ còn 19 trường cao đẳng công lập trực thuộc, đồng thời không còn trường trung cấp công lập.

Trong chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn 2045, TP HCM đặt mục tiêu thu hút 45-50% học sinh tốt nghiệp THCS và THPT vào hệ thống giáo dục nghề nghiệp; tỉ lệ nữ sinh đạt trên 35%. 

Có khoảng 60% lao động được đào tạo lại hoặc thường xuyên; 70% cơ sở đạt chuẩn kiểm định chất lượng và hình thành 10 trường chất lượng cao.

Theo dự thảo hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2025-2026, thành phố sẽ tiếp tục triển khai đề án sắp xếp mạng lưới trường nghề giai đoạn 2025-2030 theo hướng tinh gọn, phân bố hợp lý, gắn với mô hình chính quyền hai cấp.

Cùng với đó, TP HCM đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hệ thống giáo dục mở, đa dạng hóa chương trình và phương thức học tập, hướng đến xây dựng xã hội học tập và trở thành trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao hàng đầu khu vực ASEAN.

