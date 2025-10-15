HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Rộng cửa vừa học vừa làm tại Đức

Bài và ảnh: HUỲNH NHƯ

Ngày càng nhiều lao động trẻ Việt Nam lựa chọn du học nghề kết hợp làm việc tại Đức như một hướng lập nghiệp lâu dài

Từ các lớp học nghề đến những xưởng cơ khí hay các viện dưỡng lão... tại CHLB Đức, lao động trẻ Việt Nam hiện diện ngày càng nhiều. Du học nghề kết hợp làm việc giúp họ vừa rèn luyện tay nghề vừa kiếm được thu nhập lại có cơ hội định cư lâu dài ở nước này sau khi tốt nghiệp.

Tích lũy kinh nghiệm

Vừa kết thúc ca làm việc tại viện dưỡng lão ở TP Leipzig - Đức, Nguyễn Trương Châu Anh (SN 2002, quê Lâm Đồng) đã tranh thủ ôn bài, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới. Cô sang Đức hơn 2 năm nay và đang theo học chương trình du học nghề điều dưỡng.

Châu Anh cho biết những ngày đầu đến Đức là chuỗi thử thách khó quên với cô. Xa gia đình, mọi việc từ nấu ăn, giặt giũ đến sắp xếp cuộc sống đều phải tự làm khiến cô vừa bỡ ngỡ vừa thấy mình trưởng thành hơn.

Hiện nay, Châu Anh nhận mức trợ cấp khoảng 1.200 euro/tháng (36,5 triệu đồng), đủ để trang trải chi phí sinh hoạt hằng ngày, thậm chí còn dành dụm được một khoản. Sau khi hoàn thành khóa học, cô còn có cơ hội được ký hợp đồng làm việc chính thức với mức thu nhập từ 2.500 euro/tháng (khoảng 76 triệu đồng) trở lên.

Không chỉ Châu Anh, ngày càng nhiều lao động trẻ Việt Nam xem du học nghề là hướng đi thực tế để vừa học vừa làm và tích lũy kinh nghiệm. Anh Nguyễn Quốc Doanh (SN 2001, ngụ TP HCM) cũng đang theo học nghề cơ khí tại TP Hannover - Đức. Doanh cho hay ở Đức, lao động kỹ thuật được xã hội tôn trọng, có thu nhập ổn định và cơ hội thăng tiến rõ ràng. Chương trình học kết hợp giữa lý thuyết và thực hành được doanh nghiệp (DN) trực tiếp hướng dẫn, rèn tay nghề ngay trong môi trường làm việc thực tế.

Rộng cửa vừa học vừa làm tại Đức - Ảnh 1.

Lao động trẻ Việt Nam tìm hiểu các ngành nghề đang thiếu hụt nhân lực tại Đức

Anh Doanh nhìn nhận rào cản ngôn ngữ và tác phong công nghiệp ở Đức khiến không ít lao động trẻ Việt Nam dễ nản lòng. "Ai sang đây cũng phải xác định học hành và làm việc nghiêm túc, không thể có chuyện "đi cho biết". Ở Đức, người ta đánh giá nhau qua năng lực và thái độ làm việc" - anh cho biết.

Với Trần Hồng Anh (SN 2002, quê Hải Phòng; đang học năm cuối chương trình du học nghề nhà hàng - khách sạn tại TP Munich - Đức), việc vừa học vừa làm đòi hỏi sự kiên nhẫn, tinh thần phục vụ và kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp. Cô cho biết mình phải làm quen với việc đứng suốt 8 giờ mỗi ngày, luôn mỉm cười với khách và tuân thủ quy trình nghiêm ngặt. Nhờ vậy mà cô học được cách làm việc với tinh thần trách nhiệm cao...

Mở ra nhiều cơ hội

Theo thống kê, năm 2024, số lượng hợp đồng đào tạo nghề giữa Đức và người lao động (NLĐ) nước ngoài đã tăng khoảng 17%, trong đó có nhiều lao động Việt Nam.

Tại hội thảo "Hợp tác đào tạo nghề Việt Nam - Đức" do Trung tâm Phát triển giáo dục - đào tạo (GD-ĐT) phía Nam - Bộ GD-ĐT phối hợp với một số DN tổ chức mới đây, ông Hồ Như Duyến, Phó Giám đốc trung tâm, cho biết Đức hiện là đối tác chiến lược của Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo nghề. "Những chương trình hợp tác song phương mở ra nhiều cơ hội cho học sinh, sinh viên và NLĐ Việt Nam học tập, làm việc, phát triển nghề nghiệp tại Đức" - ông nhấn mạnh.

Nhiều DN cung ứng nhân lực nêu thực tế Đức đang thiếu hụt lao động nghiêm trọng trong nhiều lĩnh vực như: xây dựng, kỹ thuật, bán lẻ, chế biến thực phẩm..., nhất là ngành y tế. Ông Nguyễn Hồng Kỳ, đại diện Hiệp hội Dưỡng lão CHLB Đức, thông tin riêng ngành điều dưỡng, nước này đang thiếu hơn 500.000 nhân sự và dự kiến đến năm 2030 cần thêm khoảng 300.000 người.

Mô hình đào tạo nghề tại Đức được thiết kế theo hướng kết hợp giữa lý thuyết và thực hành tại DN, giúp học viên vừa học vừa làm, lại có thu nhập và tích lũy được kinh nghiệm thực tế. Sau khi tốt nghiệp, học viên có thể xin định cư lâu dài và phát triển sự nghiệp ổn định tại Đức.

Đáng chú ý, lao động Việt Nam sang Đức học nghề được miễn học phí và nhận trợ cấp 1.000-1.500 euro/tháng (khoảng 31-46 triệu đồng). Sau khi hoàn thành chương trình, họ có thể ký hợp đồng làm việc chính thức với mức lương khoảng 2.300 euro/tháng, được hưởng đầy đủ quyền lợi an sinh xã hội như người bản địa.

Theo bà Bùi Thu Thủy, đại diện Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam, lao động Việt Nam có thêm lợi thế nhờ chính sách công nhận văn bằng và trình độ nghề nghiệp nước ngoài của Đức. Theo đó, người hoàn thành chương trình đào tạo nghề hoặc chuyên ngành từ 2 năm trở lên, có bằng cấp tại Việt Nam - tương đương với nghề ở Đức, đều có thể nộp hồ sơ đề nghị nước này công nhận. 

"Quy định này áp dụng cho mọi đối tượng, không phân biệt quốc tịch hay tình trạng cư trú, tạo điều kiện thuận lợi để lao động Việt Nam được làm việc đúng chuyên môn" - bà Thủy nhấn mạnh. 

Điều chỉnh chính sách

Trước tình trạng thiếu hụt lao động trầm trọng, Luật Nhập cư lao động có kỹ năng của Đức đã sửa đổi theo hướng cho phép sinh viên quốc tế và người học nghề được làm việc tới 20 giờ mỗi tuần, thay vì bị giới hạn nghiêm ngặt như trước. Độ tuổi tối đa xin visa học nghề cũng được nâng từ 25 lên 35, thời hạn cư trú tăng từ 6 lên 9 tháng. Người có kinh nghiệm thực tế nhưng chưa có bằng cấp chính quy vẫn được Đức xem xét cấp phép lao động trong các ngành nghề không yêu cầu chứng chỉ bắt buộc.

Từ đầu năm 2025, Đức chính thức triển khai cổng dịch vụ lãnh sự trực tuyến, NLĐ có thể nộp hồ sơ xin visa qua mạng.


