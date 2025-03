Bất ngờ với con số thông tin tài khoản cá nhân bị phơi bày trên mạng năm 2024

Theo báo cáo mới công bố về tình hình nguy cơ an toàn thông tin tại Việt Nam của Công ty An ninh mạng Viettel (Viettel Cyber Security – VCS), trong năm 2024 chứng kiến sự gia tăng đáng kể về các mối đe dọa an toàn thông tin.

Cụ thể, các nhóm ransomware (mã độc tống tiền) như Lockbit và Blackcat tiếp tục mở rộng hoạt động, gây thiệt hại nghiêm trọng với hơn 10TB dữ liệu bị mã hóa và số tiền chuộc bị yêu cầu gần 11 triệu USD. Những cuộc tấn công này không chỉ mã hóa dữ liệu mà còn kết hợp đánh cắp thông tin để tăng sức ép đòi tiền chuộc.

Số lượng tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) đạt hơn 924.000 cuộc, tăng 34% so với năm trước, tập trung vào lĩnh vực tài chính, công nghệ và dịch vụ công.

Hơn 4.000 tên miền lừa đảo tại Việt Nam được ghi nhận trong năm 2024, giảm khoảng 30% so với năm trước. Tuy nhiên, số lượng trang giả mạo, sửdụng thương hiệu trái phép tăng gấp 3 lần.

Các chiến dịch này ngày càng tinh vi hơn khi áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo ra các email và website giả mạo, nhắm vào lĩnh vực tài chính và dịch vụ công, gây tổn thất tài chính và giảm uy tín thương hiệu của các tổ chức.

Thông tin tài khoản cá nhân bị đánh cắp theo lĩnh vực trong năm 2024

Viettel Threat Intelligence cho biết rất nhiều trường hợp lộ lọt thông tin tài khoản đăng nhập vào các hệ thống quan trọng và nhạy cảm như hệ thống email, hệ thống quản lý tập trung SSO hoặc hệ thống VPN dùng để truy cập nội bộ...

Theo khảo sát mới đây của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, tổng thiệt hại do lừa đảo trực tuyến gây ra trong năm 2024 ước tính lên tới 18.900 tỉ đồng.

Ba hình thức phổ biến nhất năm 2024 gồm: dụ dỗ người dùng tham gia các chiêu trò đầu tư giả, hứa hẹn lợi nhuận cao; giả mạo danh tính cơ quan, tổ chức; lừa thông báo trúng thưởng, khuyến mãi lớn.

Ông Vũ Ngọc Sơn, Trưởng Ban Công nghệ, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, dự báo tấn công lừa đảo trực tuyến sẽ tiếp tục hoành hành trong năm 2025.

"Bên cạnh các biện pháp từ cơ quan quản lý, người dùng vẫn cần nâng cao cảnh giác, kỹ năng an toàn khi tham gia không gian mạng. Không chia sẻ thông tin cá nhân với những người không quen biết hoặc dịch vụ không tin tưởng. Cần xác minh kỹ lưỡng bất kỳ cuộc gọi hay trao đổi nào liên quan đến chuyển tiền. Sử dụng ứng dụng phòng chống lừa đảo nTrust để lọc và ngăn chặn các số điện thoại lừa đảo, website độc hại” - ông Sơn nói.