Kinh tế

Bất ngờ với giá dừa khô ở miền Tây

Tin-ảnh: Ca Linh

(NLĐO) – Trong khi giá dừa tươi ở miền Tây lao dốc do nhu cầu tiêu thụ giảm mạnh thì giá dừa khô lại tăng cao gấp đôi so với cùng kỳ.

Sáng 28-10, ghi nhận tại một số địa phương ở miền Tây như: Vĩnh Long, TP Cần Thơ…, giá dừa tươi đang giảm mạnh so với những tháng trước đây.

Chị Nguyễn Mỹ Linh, chủ vựa thu mua dừa tại xã Càng Long (tỉnh Vĩnh Long), cho biết: "Giá dừa xiêm xanh khoảng 40.000 – 45.000 đồng/chục (12 trái). Dừa dứa rất rẻ, trái từ 1,4 kg/trái trở lên chỉ 50.000 đồng/chục; loại 1,4 kg/trái trở xuống chúng tôi thu mua 30.000 đồng/chục. Đối với dừa xiêm xanh thì khi mua, vựa phải lựa chọn kĩ vì giao cho công ty".

Giá nông thủy sản miền Tây: Dừa tươi rớt giá, dừa khô thành "ngôi sao" - Ảnh 1.

Dừa tươi tại vườn chưa tới 4.000 đồng/trái nhưng tại các điểm bán lẻ từ 12.000-13.000 đồng/trái

Tại các điểm bán lẻ, sự sụt giảm này cũng rõ rệt. Ông Nguyễn Văn Phúc, chủ một quán nước tại phường Hưng Phú (TP Cần Thơ) cho hay thời điểm này, giá dừa tươi mua của thương lái là 90.000 đồng/chục.

"Vào giữa năm, dừa tươi rất có giá, lúc ấy thương lái giao cho tôi từ 110.000-120.000 đồng/chục, thậm chí họ tính 1 chục chỉ 10 trái chứ không phải 12 trái. Hiện nay, do vào mùa mưa, nhu cầu uống nước dừa giảm nên giá dừa tươi hạ xuống" – ông Phúc nói.

Trái ngược hoàn toàn với diễn biến của dừa tươi, mặt hàng dừa khô lại đang trải qua một đợt tăng giá mạnh. Nhiều thương lái thông tin vào tháng 9 vừa qua, giá dừa khô có thời điểm tăng đến 220.000-230.000 đồng/chục giúp nhà vườn thu lợi nhuận cao. Hiện tại, giá dừa khô có giảm nhưng vẫn duy trì ở mức từ 150.000 – 160.000 đồng/chục, cao gấp đôi so với cùng kỳ năm 2024.

Giá nông thủy sản miền Tây: Dừa tươi rớt giá, dừa khô thành "ngôi sao" - Ảnh 2.

Dừa khô đang có giá cao

Các thương lái cho biết do xuất khẩu ổn định và đặc biệt là nhu cầu trong nước tăng cao để phục vụ cho các cơ sở sản xuất bánh, mứt, chuẩn bị phục vụ dịp Tết Nguyên đán năm 2026 nên trái dừa khô tăng giá mạnh, đang trở thành "ngôi sao" trong các loại nông sản ở miền Tây.

dừa khô Cần Thơ Giá nông thủy sản miền Tây
