Dừa khô Thái Lan giá rẻ tìm đường đổ bộ sang Việt Nam

Ngày 29-9, ông Cao Bá Đăng Khoa, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Dừa Việt Nam, cho biết ông vừa làm việc với tham tán thương mại Thái Lan tại TP HCM để kết nối nguồn nguyên liệu nhập khẩu từ Thái Lan với các nhà máy chế biến dừa tại Việt Nam.

Dừa Thái Lan bí đầu ra

Theo ông Khoa, hiện tại, dừa từ các tỉnh Thái Lan giáp Campuchia đang gặp khó khăn về đầu ra, giá rẻ do căng thẳng biên giới.

Đây cũng là lý do khiến xuất khẩu dừa từ Việt Nam sang Campuchia tăng đột biến, đạt tới 3,6 triệu USD trong 7 tháng đầu năm 2025, gấp 681 lần so với cùng kỳ.

Dừa Thái Lan có lợi thế vận chuyển nhanh qua đường biển (dưới 10 ngày), giúp các nhà máy Việt Nam sử dụng cả cơm và nước dừa để chế biến, khác với dừa Indonesia thường chỉ dùng cơm dừa.

Ông Khoa nhận định đây là nguồn nguyên liệu chất lượng, tươi và giá cả cạnh tranh.

Một điểm tập kết dừa nguyên liệu ở miền Tây

Giá dừa khô hạ nhiệt

Trước đó, như Báo Người Lao Động đưa tin, vào giữa tháng 9, giá dừa khô tại Vĩnh Long, Cần Thơ… đạt mức 230.000-240.000 đồng/chục (12 quả), tăng mạnh so với mức 100.000-130.000 đồng/chục đầu năm 2025.

Đến hiện tại, giá đã giảm nhẹ, còn khoảng 16.000-17.000 đồng/quả cho dừa gọt từ 600 gram trở lên. Một số giống dừa tại ĐBSCL có trọng lượng lớn (1,2-1,8 kg/quả) được thương lái ưa chuộng và trả giá cao.

Theo ông Khoa, giá dừa giảm do nguồn cung trong nước nhiều hơn nhờ mùa mưa và nhập khẩu dồi dào. Tuy nhiên, mức giá hiện tại vẫn mang lại lợi nhuận tốt cho nông dân và giảm áp lực chi phí cho các nhà máy.

Trong 7 tháng đầu năm 2025, Việt Nam nhập khẩu dừa trị giá 31,2 triệu USD, tăng 1.873% so với cùng kỳ năm trước, nguồn chủ yếu từ Indonesia.

Dừa hiện là cây trồng có diện tích mở rộng nhanh nhờ hiệu quả kinh tế cao và dễ chăm sóc. Tuy nhiên, việc phát triển ồ ạt cũng gây ra vấn đề như chọn giống không đạt chuẩn, dẫn đến khó xuất khẩu và giá bán thấp.



