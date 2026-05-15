Thời sự

Bất ngờ với hình ảnh ngày đầu tiên vận hành làn đảo chiều trên đường Cộng Hòa

NGỌC QUÝ - ANH VŨ thực hiện

(NLĐO) - Ngày đầu vận hành làn đảo chiều trên đường Cộng Hòa, giao thông cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất thông thoáng hơn, ùn tắc giảm rõ rệt.

Sáng 15-5, ngày đầu tiên đường Cộng Hòa (TPHCM) chính thức vận hành làn đảo chiều linh hoạt, tình hình giao thông khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Dù lưu lượng phương tiện tăng cao trong khung giờ cao điểm sáng thứ 6, tuyến đường không xuất hiện ùn tắc kéo dài như thường thấy, các dòng xe chủ yếu chậm cục bộ tại một số nút đèn đỏ rồi nhanh chóng di chuyển ổn định trở lại.

Theo ghi nhận của phóng viên, trên trục Trường Chinh - Cộng Hòa - Út Tịch, phương tiện lưu thông khá thông thoáng, không xảy ra xung đột giao thông. Tại nhiều giao lộ trọng điểm, lực lượng CSGT thuộc Đội CSGT Tân Sơn Nhất liên tục túc trực để phân luồng, hướng dẫn người dân di chuyển theo phương án mới.

Anh Phạm Minh Duy (SN 1996, ngụ phường Tân Sơn Nhất) cho biết thời gian di chuyển trong sáng đầu tiên triển khai làn đảo chiều đã giảm đáng kể.

"Trước đây, tôi mất khoảng 20 phút để đi đoạn từ Trường Chinh đến Út Tịch dài hơn 2,5 km. Sáng nay chỉ khoảng 10 phút, xe vẫn đông nhưng lưu thông dễ hơn nhiều" - anh Duy chia sẻ.

Tuy nhiên, trong ngày đầu áp dụng, một số người dân vẫn còn lúng túng với cách tổ chức giao thông mới. Tại giao lộ 18E Cộng Hòa, nhiều người đi bộ gặp khó khăn khi sang đường do mật độ xe đông và dòng phương tiện di chuyển liên tục.

Chị Nguyễn Minh Hồng (SN 2000, ngụ phường Tân Bình) cho biết việc đi bộ qua đường hiện khá bất tiện. "Tòa nhà tôi làm việc nằm phía đối diện nhưng rất khó sang đường. Nếu đi vòng đúng hướng thì phải đi thêm gần 1,3 km" - chị Hồng nói.

Theo phương án do Sở Xây dựng TP HCM triển khai, làn đảo chiều linh hoạt được tổ chức trên đoạn dài khoảng 1,6 km từ đường C12 đến Út Tịch. Đây là tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực trung tâm TP với sân bay Tân Sơn Nhất.

Khác với nhiều người lầm tưởng, tuyến đường không được tổ chức thành đường 3 chiều mà vẫn duy trì lưu thông hai chiều. Hai làn sát vỉa hè mỗi bên tiếp tục lưu thông cố định, trong khi hai làn giữa được điều chỉnh linh hoạt theo từng khung giờ cao điểm.

Trong giờ cao điểm sáng, mô hình "4/2" được áp dụng với 4 làn xe hướng từ Trường Chinh về Út Tịch nhằm ưu tiên dòng phương tiện đi sân bay và trung tâm thành phố. Đến chiều, hướng lưu thông được đảo ngược để giải tỏa áp lực xe từ nội đô ra cửa ngõ phía Tây Bắc.

Ngoài giờ cao điểm, hai làn giữa hoạt động như hiện trạng hai chiều. Đây được xem là mô hình tổ chức giao thông linh hoạt đầu tiên trên một trục đường lớn ở TP HCM nhằm khai thác tối đa hạ tầng hiện hữu mà không cần mở rộng mặt đường.

Một số hình ảnh về giao thông tại đường Cộng Hòa sáng 15-5:

Hình ảnh giao thông ngày đầu tiên đường Cộng Hòa vận hành làn đảo chiều - CLIP: NGỌC QUÝ

Hình ảnh giao thông ngày đầu tiên đường Cộng Hòa vận hành làn đảo chiều - CLIP: ANH VŨ 


Lộ trình tránh bị kẹt xe trên đường Cộng Hoà, TPHCM

(NLĐO) - Đường Cộng Hoà sẽ được tổ chức giao thông linh hoạt, song dự báo thời gian đầu sẽ bị áp lực giao thông.

Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở đường Cộng Hoà

(NLĐO) - Tai nạn giao thông xảy ra ở ngã 3 đường Cộng Hoà - Trường Chinh khiến 1 người đàn ông tử vong.

TP HCM giao thông đảo chiều đường Cộng Hoà
