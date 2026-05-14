Lộ trình tránh bị kẹt xe trên đường Cộng Hoà, TPHCM

Ngày 14-5, đại diện Đội CSGT Tân Sơn Nhất (thuộc Phòng CSGT, Công an TPHCM) thông báo lộ trình thay thế để giảm áp lực giao thông trên tuyến Cộng Hoà.

Đường Cộng Hòa tổ chức giao thông linh hoạt.

Theo cảnh sát, hiện đường Cộng Hòa đang được thí điểm với cao điểm sáng (hướng từ Trường Chinh vào trung tâm) phương tiện đi được 4 làn đường (từ 6-8 giờ 30) và ngược lại cao điểm (chiều từ Cộng Hòa đi An Sương) phương tiện được đi 4 làn đường. Ngoài giờ cao điểm mỗi hướng 3 làn đường.

Lộ trình thay thế đường Cộng Hòa gồm:

Hướng An Sương vào trung tâm: Lộ trình tuyến đường Quang Trung: Tại giao lộ Trường Chinh - Phan Huy Ích rẽ trái vào Phan Huy Ích - Quang Trung đi vào trung tâm hoặc rẽ phải vào Cống Lở - Pham Văm Bạch - Tân Sơn - Quang Trung đi vào Trung tâm.

Khi các phương tiện vào tới mũi tàu Trường Chinh - Cộng Hòa thì đi vào Trường Chinh nhỏ tới ngã tư Bảy Hiền:

- Phương án 1: Tránh Cộng Hòa hoàn toàn (đi ngã tư Bảy Hiền): Trường Chinh (làn nhỏ) -> Ngã tư Bảy Hiền -> Lý Thường Kiệt -> Bắc Hải-> Trung tâm.

Phương án 2: Đi đường hẻm lớn/đường song song (né đoạn kẹt Trường Chinh - Cộng Hòa):

- Trường Chinh (làn nhỏ) Rẽ phải vào Dương Đức Hiền - Chế Lan Viên - Lê Trọng Tấn - Tân Kỳ Tân Quý - Trường Chinh - Bảy Hiền.

Hướng từ trung tâm đi An Sương:

Lộ trình1: Hầm chui Phan Thúc Duyệt - C12 - Cộng Hòa - Trường Chinh.

Lộ trình 2: Vòng xoay Lăng Cha Cả - Thăng Long - Phan Thúc Diện - C12 - Cộng Hòa - Trường Chinh