Bất ngờ với lượng khách bay dịp Quốc khánh 2-9 của các hãng hàng không

Vận chuyển hành khách quốc tế dịp 2-9 tăng 14,5% so với cùng kỳ 2023. Ảnh: Đoàn khách Ấn Độ đến sân bay Nội Bài dịp Quốc khánh. Ảnh: NIA

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản báo cáo Bộ Giao thông Vận tải về tình hình vận chuyển hàng không dịp Lễ Quốc khánh 2-9, kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày, từ ngày 31-8 đến hết ngày 3-9.

Theo đó, dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2-9, tổng thị trường vận chuyển hành khách qua đường hàng không đạt hơn 763 ngàn hành khách (bằng 98% so với cùng kỳ 2023).

Trong đó, vận chuyển hành khách quốc tế đạt hơn 406,5 ngàn khách (tăng 14,5% so với cùng kỳ 2023); vận chuyển hành khách nội địa đạt hơn 356,5 ngàn khách (giảm 15,6% so với cùng kỳ 2023).

Vận chuyển hàng hóa đạt khoảng 13 ngàn tấn (tăng 11,0% so với cùng kỳ 2023), trong đó, vận chuyển hàng hóa quốc tế đạt hơn 10,9 ngàn tấn (tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2023); vận chuyển hàng hóa nội địa đạt hơn 2,1 ngàn tấn (tăng 14,0% so với cùng kỳ năm 2023).

Sản lượng hành khách và hàng hóa thông qua các cảng hàng không Việt Nam đạt 7 ngàn lượt hạ/cất cánh (giảm 13,4% so với cùng kỳ 2023); hơn 1,1 triệu hành khách (giảm 6,7% so với cùng kỳ 2023); và sản lượng hàng hóa đạt hơn 15 ngàn tấn (tăng 11,4% so với cùng kỳ 2023).

Trong đó, sản lượng thông qua sân bay Tân Sơn Nhất đạt hơn 2,5 ngàn lượt cất hạ cánh, xấp xỉ 407 ngàn hành khách và xấp xỉ 5,3 ngàn tấn hàng hóa (giảm tương ứng 9,3% về lượt cất hạ cánh và giảm 7,4% về hành khách nhưng tăng 3,2% về hàng hóa so với cùng kỳ 2023).

Sản lượng thông qua sân bay Nội Bài đạt xấp xỉ 2 ngàn lượt cất hạ cánh, 314 ngàn hành khách và hơn 8,7 ngàn tấn hàng hóa (giảm 8,3% về lượt cất hạ cánh và giảm 1,1% về hành khách nhưng tăng 16,8% về hàng hóa so với cùng kỳ 2023).

Sản lượng sân bay Đà Nẵng đạt hơn 900 lượt cất hạ cánh, hơn 111 ngàn hành khách và hơn 333 tấn hàng hóa (giảm 2,9% về lượt cất hạ cánh và giảm 13,3% về hành khách nhưng tăng 80% về hàng hóa so với cùng kỳ 2023).

Trong đó, tổng sản lượng vận chuyển của các hãng hàng không Việt Nam đạt hơn 531 ngàn hành khách (giảm 12% so với cùng kỳ 2023) và hơn 4,3 ngàn tấn hàng hóa (tăng 17,8% so với cùng kỳ 2023). Trong đó, vận chuyển quốc tế đạt hơn 174 ngàn khách và hơn 2,2 ngàn tấn hàng hóa, giảm 3,7% về hành khách nhưng tăng 21,4% về hàng hóa so với cùng kỳ năm 2023. Vận chuyển nội địa đạt 356,5 ngàn khách và hơn 2 ngàn tấn hàng hóa, giảm 15,6% về hành khách nhưng tăng 14% về hàng hóa so với cùng kỳ năm 2023.

Trong giai đoạn nghỉ Lễ Quốc khánh, các hãng hàng không Việt Nam khai thác hơn 2,7 ngàn chuyến bay (trung bình gần 700 chuyến/ngày).

Cục Hàng không đánh giá trong giai đoạn nghỉ Lễ Quốc khánh, tình hình an ninh, an toàn, chất lượng dịch vụ được duy trì và bảo đảm. Các vấn đề phát sinh tại sân bay được xử lý theo đúng thẩm quyền; không phát sinh sự vụ ảnh hưởng đến hoạt động khai thác.