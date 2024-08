Những hình ảnh đặc biệt tại sân bay Nội Bài dịp Quốc khánh 2-9

Cùng với cả nước, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội) chào mừng Ngày Quốc khánh của dân tộc thật đặc biệt với rực rỡ cờ đỏ, ảnh Bác tại các màn hình LED, biển quảng cáo tấm lớn ở khắp các vị trí trang trọng của Nhà ga hành khách T1, T2.

Cảnh xếp hàng nhận ca của Đội An ninh soi chiếu quốc tế - Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài. Ảnh: Phan Công

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 năm nay (từ 31-8 đến 3-9), lượng hành khách di chuyển bằng đường hàng không qua sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) dự kiến tăng 11% so với ngày thường. Dự kiến, trong 4 ngày nghỉ lễ sẽ có khoảng 338 ngàn lượt khách và hơn 2.100 lượt chuyến bay qua sân bay Nội Bài.



Trong đó, ngày cao nhất sẽ phục vụ hơn 96 ngàn lượt khách (ngày 3-9 với gần 35 ngàn lượt khách quốc tế, hơn 61 ngàn lượt khách quốc nội), và 569 lượt chuyến bay (238 lượt chuyến bay quốc tế, 331 lượt chuyến bay quốc nội).

Du khách người nước ngoài hào hứng, vui vẻ tại sân bay Nội Bài. Video: NIA

Dịp này, sân bay Nội Bài áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1. Sân bay Nội Bài phối hợp liên ngành chặt chẽ với các lực lượng chức năng như Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động, Công an TP Hà Nội, Công an huyện Sóc Sơn, Đồn Công an sân bay quốc tế Nội Bài để thường xuyên tuần tra, canh gác, bảo vệ các mục tiêu, đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn cho mọi chuyến bay đi và đến cũng như mọi hoạt động thường xuyên.

Thực hiện mở tối đa máy soi chiếu an ninh tại các khung giờ cao điểm, đảm bảo lưu thông nhanh nhất…

Sân bay bố trí đủ nhân lực trực tại Quầy giải đáp thông tin, Tổng đài tự động chăm sóc khách hàng, đường dây nóng bảo đảm chất lượng dịch vụ,… bảo đảm trực 24 giờ/24 giờ nhằm kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ hành khách.

Một số hình ảnh ghi nhận tại sân bay Nội Bài dịp 2-9-2024:

