Bất ngờ với nguyên nhân gây xói lở tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết

Ngày 19-9, Ban Quản lý dự án 7 (Bộ Xây dựng) cho biết đã xác định được nguyên nhân gây ra tình trạng xói lở trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Theo đơn vị này, các vị trí hư hỏng chủ yếu tập trung một số phạm vi tại các lý trình Km213-Km214 và một số vị trí cục bộ khác từ Km206-Km207. Hiện trường ghi nhận tình trạng xói lở cục bộ, hở hàm ếch tại vị trí trụ hộ lan.

Vị trí bị xói lở trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết được gia cố và xây lại gờ bê tông. Ảnh: Hợp Phố

Hiện trạng vị trí xói lở trước khi được khắc phục. Ảnh: Hợp Phố

Cũng theo Ban 7, do mưa lớn bất thường, các đơn vị bảo trì rà soát hiện trường phát hiện đọng nước bên lề của tuyến cao tốc (phạm vi có gờ chắn nước).

Để đảm bảo an toàn giao thông, đơn vị bảo trì tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết đã khơi thông dòng chảy bằng cách đục phá một đoạn ngắn gờ chắn để thoát nước (các vị trí này không gia cố hoặc bố trí bậc nước).

"Đây là nguyên nhân gây xói cục bộ và hở hàm ếch tại các chân cột hộ lan" – báo cáo của Ban 7 nêu.

Vị trí xói lở và các điểm xung quanh được gia cố, sau phản ánh của báo chí. Ảnh: Hợp Phố

Còn theo Cục Quản lý đường bộ IV, do lượng mưa quá lớn, đơn vị bảo trì tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết phải đục gờ thoát nước, đảm bảo an toàn cho xe lưu thông.

Trạm khí tượng Bắc Bình thông tin trong nửa đầu tháng 9, khu vực có 11 ngày mưa lớn, nhiều ngày trên 150 mm; tổng lượng mưa 15 ngày đạt 1.250 mm, cao gấp 1,7 lần cùng kỳ năm ngoái.

Tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết qua địa bàn xã Hàm Liêm, nơi xuất hiện cát tràn, xói lở. Ảnh: Hợp Phố

Ngoài xói lở cục bộ tại một số điểm, mưa cũng gây cát tràn từ các khu đất trống, các bãi khai thác cát bên trên xuống tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết trong tháng 9-2025.

Để khắc phục, Ban 7 cho biết đã gia cố bao tải tạm thời tại các vị trí có nguy cơ sạt trượt, hở hàm ếch. Đồng thời xây gờ chắn nước để dẫn nước về vị trí thu nước, khơi thông rãnh dọc tại các vị trí xung yếu.

Tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết dài hơn 100 km, có tổng mức đầu tư 10.853 tỉ đồng, đưa vào khai thác từ ngày 19-5-2023.