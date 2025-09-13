HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Nhiều điểm xói lở “hàm ếch” xuất hiện trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Những điểm xói lở ăn sâu vào mép đường cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết đang tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và có xu hướng lan rộng

Ghi nhận của phóng viên vào sáng 13-9, từ Km208 đến Km 214 tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết (đoạn qua xã Hàm Liêm, Lâm Đồng, theo hướng Bắc - Nam) liên tục xuất nhiện nhiều điểm xói lở dọc mép đường.

Trong đó, tại km213+750 (bên phải tuyến), điểm xói lở xuất hiện dày đặc, tạo thành hàm ếch ngay bên mép đường cao tốc.

Nhiều điểm xói lở “hàm ếch” xuất hiện trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết- Ảnh 1.

Xói lở xuất hiện tại km213+750 cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Ảnh: Hợp Phố

"Tôi không hiểu bên dự án triển khai thi công như thế nào nhưng chỉ sau vài cơn mưa lớn của năm nay thì đã thấy đường cao tốc này xuất hiện các vết lở khá sâu như vầy. Rất nguy hiểm" – ông Nguyễn Văn Hà, người dân có đất canh tác bên cạnh đường, nói.

Nhiều điểm xói lở “hàm ếch” xuất hiện trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết- Ảnh 2.

Xói lở ăn sâu vào mép đường cao tốc, tạo hàm ếch. Ảnh: Hợp Phố

Theo ghi nhận, không chỉ bên phải tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết (hướng Bắc – Nam), đoạn lề bên trái của tuyến cao tốc này qua địa bàn xã Hàm Liêm cũng xuất hiện các vết xói lở tương tự, kéo dài và có nguy cơ lan rộng.

Nhiều điểm xói lở “hàm ếch” xuất hiện trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết- Ảnh 3.

Vết sạt xuất hiện bên dưới mép đường gây cảm giác mất an toàn cho các phương tiện bên trên. Ảnh: Hợp Phố

Nhiều điểm xói lở “hàm ếch” xuất hiện trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết- Ảnh 4.

Nhiều điểm trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết cũng có nguy cơ xuất hiện xói lở. Ảnh: Hợp Phố

Đại diện Ban quản lý dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết cho rằng sự cố xói lở trên tuyến do vừa qua địa bàn có mưa lớn thường xuyên.

Nhiều điểm xói lở “hàm ếch” xuất hiện trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết- Ảnh 5.

Phía đối diện (hướng Nam - Bắc) tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết qua địa bàn xã Hàm Liêm cũng xuất hiện các vết xói lở. Ảnh: Hợp Phố

Đơn vị này cũng cho biết đang phối hợp nhà thầu rà soát lại các vị trí hư hỏng trên tuyến và huy động nhân công, máy móc để khắc phục.

Video: Nhiều điểm xói lở, “hàm ếch” xuất hiện trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết

Trước đó, đầu tháng 9-2025, mưa lớn cũng khiến cát tràn xuống đường cao tốc này (đoạn qua xã Hàm Liêm) gây ách tắc giao thông qua khu vực nhiều giờ.

Tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết dài hơn 100 km, có tổng mức đầu tư 10.853 tỉ đồng, đưa vào khai thác từ ngày 19-5-2023.

    Thông báo