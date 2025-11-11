Bất ngờ với tài sản của tỉ phú Phạm Nhật Vượng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Bất ngờ với tài sản của tỉ phú Phạm Nhật Vượng

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Tỉ phú Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup đang sở hữu khối tài sản 18,9 tỉ USD, xếp thứ 128 thế giới.

Theo dữ liệu mới nhất của Forbes cập nhật ngày 11-11, tỉ phú Prajogo Pangestu (Indonesia) hiện sở hữu khối tài sản trị giá 43,4 tỉ USD, là người giàu nhất khu vực Đông Nam Á và đứng thứ 38 thế giới.

Ông Prajogo Pangestu hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực hóa dầu và năng lượng, thông qua các công ty Barito Pacific và Barito Renewables Energy.

Doanh nhân này lần đầu xuất hiện trong danh sách tỉ phú của Forbes vào năm 2017, khi sở hữu khoảng 1,8 tỉ USD, trước khi tài sản tăng mạnh nhờ sự mở rộng của tập đoàn trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Xếp thứ hai là tỉ phú Low Tuck Kwong, được mệnh danh là “vua than” của Indonesia, với tài sản 25,2 tỉ USD, đứng thứ 92 thế giới.

Ông là nhà sáng lập Bayan Resources, công ty khai thác than hàng đầu Indonesia, đồng thời điều hành Metis Energy (Singapore) và nắm cổ phần tại The Farrer Park Company cùng Samindo Resources.

Vị trí tiếp theo thuộc về hai anh em R. Budi Hartono và Michael Hartono, lần lượt đứng thứ 107 và 116 thế giới, với tài sản ròng 21,5 tỉ USD và 20,7 tỉ USD. Gia đình Hartono khởi nghiệp từ ngành thuốc lá, hiện là một trong những nhà sản xuất lớn nhất Indonesia.

Ở vị trí thứ năm là tỉ phú Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup (Việt Nam), với tài sản 18,9 tỉ USD, xếp thứ 128 thế giới.

Ông Vượng lần đầu góp mặt trong danh sách tỉ phú của Forbes năm 2016 với 1,8 tỉ USD, và tài sản tăng mạnh trong năm nay nhờ cổ phiếu VIC tăng gần 5 lần so với đầu năm, lên mức 200.200 đồng/đơn vị.

Đứng sau nữa là các tỉ phú khác, như Dhanin Chearavanont, Chủ tịch cấp cao Tập đoàn Charoen Pokphand (C.P. Group), một trong những nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi lớn nhất thế giới, là đại diện duy nhất của Thái Lan, với tài sản 17,8 tỉ USD.

Tỉ phú Robert Kuok, người giàu nhất Malaysia, có tài sản 13,3 tỉ USD, sở hữu Kuok Group, tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực khách sạn, bất động sản và hàng hóa.

Ông Enrique Razon Jr., đại diện của Philippines, với 12,7 tỉ USD. Ông là Chủ tịch International Container Terminal Services Inc. (ICTSI) – công ty điều hành cảng lớn nhất Philippines tính theo doanh thu,...

Tin liên quan

Một tập đoàn nước ngoài nhượng quyền 2.000 taxi Xanh SM của tỉ phú Phạm Nhật Vượng

Một tập đoàn nước ngoài nhượng quyền 2.000 taxi Xanh SM của tỉ phú Phạm Nhật Vượng

(NLĐO) - Đơn vị nhượng quyền sẽ sử dụng 2.000 xe điện và sắp tới sẽ còn mở rộng tại thị trường này.

V-Green của tỉ phú Phạm Nhật Vượng đề xuất không áp giá điện khung giờ cao điểm với trạm sạc

(NLĐO) - V-Green đề xuất không áp dụng giá khung giờ cao điểm đối với mục đích sạc xe điện để khuyến khích doanh nghiệp, người dân đầu tư trụ sạc.

Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng lập công ty sản xuất thép đặc chủng cho xe điện

(NLĐO) - Ngày 6-10, Tập đoàn Vingroup công bố thành lập Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinMetal.

Vingroup Phạm Nhật Vượng Forbes tỉ phú USD
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo