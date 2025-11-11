Bất ngờ với tài sản của tỉ phú Phạm Nhật Vượng

Theo dữ liệu mới nhất của Forbes cập nhật ngày 11-11, tỉ phú Prajogo Pangestu (Indonesia) hiện sở hữu khối tài sản trị giá 43,4 tỉ USD, là người giàu nhất khu vực Đông Nam Á và đứng thứ 38 thế giới.

Ông Prajogo Pangestu hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực hóa dầu và năng lượng, thông qua các công ty Barito Pacific và Barito Renewables Energy.

Doanh nhân này lần đầu xuất hiện trong danh sách tỉ phú của Forbes vào năm 2017, khi sở hữu khoảng 1,8 tỉ USD, trước khi tài sản tăng mạnh nhờ sự mở rộng của tập đoàn trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Xếp thứ hai là tỉ phú Low Tuck Kwong, được mệnh danh là “vua than” của Indonesia, với tài sản 25,2 tỉ USD, đứng thứ 92 thế giới.

Ông là nhà sáng lập Bayan Resources, công ty khai thác than hàng đầu Indonesia, đồng thời điều hành Metis Energy (Singapore) và nắm cổ phần tại The Farrer Park Company cùng Samindo Resources.

Tài sản (tỷ USD) Công ty Prajogo Pangestu 43.4 Barito Pacific, Barito Renewables Energy Low Tuck Kwong 25.2 Bayan Resources, Metis Energy R. Budi Hartono 21.5 Djarum Group, Blibli Michael Hartono 20.7 Djarum Group, Blibli Phạm Nhật Vượng 18.9 Vingroup Dhanin Chearavanont 17.8 C.P. Group Robert Kuok 13.3 Kuok Group Enrique Razon Jr. 12.7 ICTSI

Vị trí tiếp theo thuộc về hai anh em R. Budi Hartono và Michael Hartono, lần lượt đứng thứ 107 và 116 thế giới, với tài sản ròng 21,5 tỉ USD và 20,7 tỉ USD. Gia đình Hartono khởi nghiệp từ ngành thuốc lá, hiện là một trong những nhà sản xuất lớn nhất Indonesia.

Ở vị trí thứ năm là tỉ phú Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup (Việt Nam), với tài sản 18,9 tỉ USD, xếp thứ 128 thế giới.

Ông Vượng lần đầu góp mặt trong danh sách tỉ phú của Forbes năm 2016 với 1,8 tỉ USD, và tài sản tăng mạnh trong năm nay nhờ cổ phiếu VIC tăng gần 5 lần so với đầu năm, lên mức 200.200 đồng/đơn vị.

Đứng sau nữa là các tỉ phú khác, như Dhanin Chearavanont, Chủ tịch cấp cao Tập đoàn Charoen Pokphand (C.P. Group), một trong những nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi lớn nhất thế giới, là đại diện duy nhất của Thái Lan, với tài sản 17,8 tỉ USD.

Tỉ phú Robert Kuok, người giàu nhất Malaysia, có tài sản 13,3 tỉ USD, sở hữu Kuok Group, tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực khách sạn, bất động sản và hàng hóa.

Ông Enrique Razon Jr., đại diện của Philippines, với 12,7 tỉ USD. Ông là Chủ tịch International Container Terminal Services Inc. (ICTSI) – công ty điều hành cảng lớn nhất Philippines tính theo doanh thu,...