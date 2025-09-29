HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

V-Green của tỉ phú Phạm Nhật Vượng đề xuất không áp giá điện khung giờ cao điểm với trạm sạc

Thùy Linh

(NLĐO) - V-Green đề xuất không áp dụng giá khung giờ cao điểm đối với mục đích sạc xe điện để khuyến khích doanh nghiệp, người dân đầu tư trụ sạc.

Bộ Công Thương đã công bố bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, đơn vị về dự thảo Thông tư quy định về thực hiện giá bán điện. Trước đó, tại dự thảo Thông tư lần 2, Bộ Công Thương đề xuất 2 phương án.

V-Green đề xuất không áp giá điện khung giờ cao điểm cho sạc xe điện - Ảnh 1.

Đề xuất không áp giá điện khung giờ cao điểm với trạm sạc

Phương án 1: Giá bán lẻ điện cho mục đích sạc xe điện áp dụng đối với bên mua điện sử dụng điện cho các trạm/trụ sạc điện phục vụ sạc điện các phương tiện giao thông vận tải sử dụng điện bao gồm cả xe buýt điện và phải lắp đặt công tơ đo đếm điện riêng. Trường hợp sạc xe điện của hộ gia đình có giao kết hợp đồng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt thì áp dụng giá bán điện cho mục đích sinh hoạt đối với toàn bộ sản lượng đo đếm.

Phương án 2: Sạc xe điện bao gồm các trạm/trụ sạc điện phục vụ các phương tiện giao thông vận tải sử dụng điện bao gồm cả xe buýt điện và phải lắp đặt công tơ đo đếm điện riêng. Trường hợp sạc xe điện của khách hàng ký hợp đồng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt, thì áp dụng giá bán điện quy định tại điểm a khoản 3 Điều 3 Thông tư này; đối với mục đích sử dụng điện ngoài sinh hoạt thì áp dụng giá bán lẻ điện theo từng mục đích sử dụng điện nếu có công tơ đo đếm điện riêng; trường hợp không có công tơ đo đếm điện riêng cho mục đích sạc xe điện thì giá bán điện theo mục đích tại hợp đồng mua bán điện.

Thống kê đến ngày 23-9, Bộ Công Thương cho biết phương án 1 có 10 đơn vị, cá nhân lựa chọn (trong đó có 3 Tổng công ty điện lực Hà Nội, TP HCM và miền Trung; V-Green). Phương án 2 có 13 đơn vị, cá nhân lựa chọn (trong đó có EVN, các Tổng công điện lực miền Bắc và miền Nam).

V-Green đề xuất thêm quy định về tủ đổi pin

Cụ thể, V-Green, công ty do tỉ phú Phạm Nhật Vượng sở hữu 90% cổ phần, được tách ra từ bộ phận phát triển trạm sạc của hãng xe điện VinFast đề xuất lựa chọn phương án 1 nhưng sửa đổi, bổ sung là: "Giá bán lẻ điện cho mục đích sạc xe điện (cung cấp dịch vụ trạm sạc) áp dụng đối với bên mua điện sử dụng điện cho các trạm/trụ sạc điện, tủ đổi pin xe điện phục vụ sạc điện các phương tiện giao thông vận tải sử dụng điện bao gồm cả xe buýt điện và phải lắp đặt công tơ đo đếm điện riêng.

Trường hợp sạc xe điện, tủ đổi pin xe điện của hộ gia đình, cá nhân (cung cấp dịch vụ trạm sạc) có giao kết hợp đồng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt thì điện lực có trách nhiệm lắp đồng hồ phụ theo đề nghị của hộ gia đình, cá nhân để đo đếm điện sạc riêng và áp dụng giá bán lẻ điện cho mục đích sạc xe điện theo quy định nhà nước cho phần điện sử dụng của trạm sạc, tủ đổi pin; phần điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt thì áp dụng giá bán điện cho mục đích sinh hoạt".

Cùng với đó, V-Green đề nghị không áp dụng giá khung giờ cao điểm đối với mục đích sạc xe điện do giá bán điện chia theo 3 khung giờ: Cao điểm: 5 giờ/ngày; thấp điểm: 6 giờ/ngày; bình thường: 13 giờ/ngày; giá điện giờ cao điểm sẽ hạn chế người sử dụng sạc 5 giờ/ngày.

"Trụ sạc có chi phí đầu tư lớn, để thu hồi vốn nhanh cần tăng thời gian khai thác, do đó đề nghị bỏ khung giờ cao điểm để khuyến khích doanh nghiệp, người dân đầu tư trụ sạc" - V-Green đề xuất.

Phản hồi ý kiến trên, Bộ Công Thương cho biết phương án 2 (phương án không bắt buộc phải lắp đặt công tơ đo đếm riêng cho mục đích sạc xe điện) là phương án được lựa chọn nhiều hơn và được tiếp tục đề xuất quy định tại dự thảo Thông tư. Về kiến nghị bổ sung "tủ đổi pin xe điện", Bộ Công Thương sẽ tiếp thu và bổ sung tại dự thảo Thông tư.

Tin liên quan

Phó Thủ tướng: Hà Nội và TP HCM sớm công khai lộ trình chuyển sang xe điện, kèm hỗ trợ

Phó Thủ tướng: Hà Nội và TP HCM sớm công khai lộ trình chuyển sang xe điện, kèm hỗ trợ

(NLĐO) - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu TP Hà Nội và TP HCM công bố sớm lộ trình chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh.

CSGT TP HCM khuyến cáo 4 kỹ năng khi sử dụng xe điện

(NLĐO) - Xu hướng sử dụng xe điện thay cho xe xăng đang tăng cao. Song, người dùng cần nắm vững các kỹ năng để đảm bảo an toàn khi sử dụng.

Đề xuất mới về 2 phương án giá bán lẻ điện cho sạc xe điện

(NLĐO) - Bộ Công Thương đề xuất 2 phương án giá bán lẻ điện cho sạc xe điện, quán cà phê lắp đặt trụ sạc xe điện có thể phải lắp công tơ đo đếm điện riêng.

xe điện Phạm Nhật Vượng V-Green giá điện cho trạm sạc xe điện tủ đổi pin
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo