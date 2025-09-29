Bộ Công Thương đã công bố bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, đơn vị về dự thảo Thông tư quy định về thực hiện giá bán điện. Trước đó, tại dự thảo Thông tư lần 2, Bộ Công Thương đề xuất 2 phương án.



Đề xuất không áp giá điện khung giờ cao điểm với trạm sạc

Phương án 1: Giá bán lẻ điện cho mục đích sạc xe điện áp dụng đối với bên mua điện sử dụng điện cho các trạm/trụ sạc điện phục vụ sạc điện các phương tiện giao thông vận tải sử dụng điện bao gồm cả xe buýt điện và phải lắp đặt công tơ đo đếm điện riêng. Trường hợp sạc xe điện của hộ gia đình có giao kết hợp đồng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt thì áp dụng giá bán điện cho mục đích sinh hoạt đối với toàn bộ sản lượng đo đếm.

Phương án 2: Sạc xe điện bao gồm các trạm/trụ sạc điện phục vụ các phương tiện giao thông vận tải sử dụng điện bao gồm cả xe buýt điện và phải lắp đặt công tơ đo đếm điện riêng. Trường hợp sạc xe điện của khách hàng ký hợp đồng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt, thì áp dụng giá bán điện quy định tại điểm a khoản 3 Điều 3 Thông tư này; đối với mục đích sử dụng điện ngoài sinh hoạt thì áp dụng giá bán lẻ điện theo từng mục đích sử dụng điện nếu có công tơ đo đếm điện riêng; trường hợp không có công tơ đo đếm điện riêng cho mục đích sạc xe điện thì giá bán điện theo mục đích tại hợp đồng mua bán điện.

Thống kê đến ngày 23-9, Bộ Công Thương cho biết phương án 1 có 10 đơn vị, cá nhân lựa chọn (trong đó có 3 Tổng công ty điện lực Hà Nội, TP HCM và miền Trung; V-Green). Phương án 2 có 13 đơn vị, cá nhân lựa chọn (trong đó có EVN, các Tổng công điện lực miền Bắc và miền Nam).

V-Green đề xuất thêm quy định về tủ đổi pin

Cụ thể, V-Green, công ty do tỉ phú Phạm Nhật Vượng sở hữu 90% cổ phần, được tách ra từ bộ phận phát triển trạm sạc của hãng xe điện VinFast đề xuất lựa chọn phương án 1 nhưng sửa đổi, bổ sung là: "Giá bán lẻ điện cho mục đích sạc xe điện (cung cấp dịch vụ trạm sạc) áp dụng đối với bên mua điện sử dụng điện cho các trạm/trụ sạc điện, tủ đổi pin xe điện phục vụ sạc điện các phương tiện giao thông vận tải sử dụng điện bao gồm cả xe buýt điện và phải lắp đặt công tơ đo đếm điện riêng.

Trường hợp sạc xe điện, tủ đổi pin xe điện của hộ gia đình, cá nhân (cung cấp dịch vụ trạm sạc) có giao kết hợp đồng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt thì điện lực có trách nhiệm lắp đồng hồ phụ theo đề nghị của hộ gia đình, cá nhân để đo đếm điện sạc riêng và áp dụng giá bán lẻ điện cho mục đích sạc xe điện theo quy định nhà nước cho phần điện sử dụng của trạm sạc, tủ đổi pin; phần điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt thì áp dụng giá bán điện cho mục đích sinh hoạt".

Cùng với đó, V-Green đề nghị không áp dụng giá khung giờ cao điểm đối với mục đích sạc xe điện do giá bán điện chia theo 3 khung giờ: Cao điểm: 5 giờ/ngày; thấp điểm: 6 giờ/ngày; bình thường: 13 giờ/ngày; giá điện giờ cao điểm sẽ hạn chế người sử dụng sạc 5 giờ/ngày.

"Trụ sạc có chi phí đầu tư lớn, để thu hồi vốn nhanh cần tăng thời gian khai thác, do đó đề nghị bỏ khung giờ cao điểm để khuyến khích doanh nghiệp, người dân đầu tư trụ sạc" - V-Green đề xuất.

Phản hồi ý kiến trên, Bộ Công Thương cho biết phương án 2 (phương án không bắt buộc phải lắp đặt công tơ đo đếm riêng cho mục đích sạc xe điện) là phương án được lựa chọn nhiều hơn và được tiếp tục đề xuất quy định tại dự thảo Thông tư. Về kiến nghị bổ sung "tủ đổi pin xe điện", Bộ Công Thương sẽ tiếp thu và bổ sung tại dự thảo Thông tư.