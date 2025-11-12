HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Bắt người đàn ông đang "ôm" hàng cấm ở khu vực biên giới

Tuấn Minh

(NLĐO)- Phát hiện người đàn ông có biểu hiện bất thường, Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa đã phối hợp bắt giữ, phát hiện người đàn ông này đang "ôm" hàng cấm

Ngày 12-11, thông tin từ Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa cho biết các lực lượng của đơn vị vừa bắt quả tang Mùa A Giàng (SN 1973, ngụ bản Láy, xã Xuân Nha, tỉnh Sơn La) đang "ôm" hàng cấm là ma túy ở khu vực biên giới.

Bắt người đàn ông đang "ôm" hàng cấm ở khu vực biên giới - Ảnh 1.

Đối tượng Mùa A Giàng "ôm" hàng cấm bị bắt giữ. Ảnh: Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa

Theo đó, vào lúc 5 giờ 15 phút ngày 10-11, Đội đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Đồn Biên phòng Tam Chung và Công an xã Tam Chung (Thanh Hóa), tổ chức tuần tra, kiểm soát khu vực mốc 270 (giáp Lào), thuộc bản Ón, xã Tam Chung.

Tại đây đã phát hiện, bắt quả tang Mùa A Giàng đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, tổ công tác thu giữ 1.200 viên ma túy tổng hợp.

Bắt người đàn ông đang "ôm" hàng cấm ở khu vực biên giới - Ảnh 2.

Số ma túy người đàn ông này nói mua của người lạ ở khu vực biên giới. Ảnh: Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa

Qua đấu tranh ban đầu, Mùa A Giàng khai nhận đã mua số ma túy nói trên từ một người lạ gần khu vực biên giới để sử dụng.

Đồn Biên phòng Tam Chung đã hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu, bàn giao đối tượng và tang vật cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

ma túy tỉnh Thanh Hóa Bộ đội biên phòng chất ma túy hàng cấm khu vực biên giới
