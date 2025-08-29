HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Lai lịch bí ẩn của "Chị 2" nhiều lần bán hàng cấm

Đ.Nghĩa

(NLĐO) - Người 2 lần bán ma túy cho Huỳnh Tuấn Vũ là một phụ nữ có lai lịch bí ẩn, tên lưu trong danh bạ điện thoại là "Chị 2".

Ngày 29-8, TAND Khu vực 5 (tỉnh Quảng Trị) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Huỳnh Tuấn Vũ (SN 1998, ngụ phường Thủy Xuân, TP Huế) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Theo cáo trạng, với mục đích vừa sử dụng vừa bán kiếm lời, trưa 13-12-2024, Vũ liên hệ với một phụ nữ có lai lịch bí ẩn (tên lưu trong danh bạ điện thoại là "Chị 2") để mua 4 "chỉ" heroine với giá 15,6 triệu đồng.

Lai lịch bí ẩn của Chị 2 và vụ Mua bán ma túy của Huỳnh Tuấn Vũ - Ảnh 1.

Huỳnh Tấn Vũ lĩnh 9 năm tù sau 2 lần mua ma túy từ người phụ nữ có lai lịch bí ẩn để sử dụng, bán kiếm lời. Ảnh: Quang Thạnh

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, Vũ đi xe máy từ TP Huế ra phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị nhận 1 gói ma túy từ một người đàn ông lạ mặt.

Sau đó, Vũ cất giấu số ma túy vào hộc xe và quay về Huế thì bị công an kiểm tra, bắt quả tang tại phường Nam Đông Hà, thu giữ toàn bộ tang vật, gồm 14,99 gam heroine.

Trong quá trình điều tra, Vũ khai nhận trước đó, vào ngày 6-12-2024 cũng đã mua 4 "chỉ" heroin từ người phụ nữ có lai lịch bí ẩn nêu trên với giá 16 triệu đồng, sau đó chia thành các "tép" nhỏ để sử dụng và bán cho các đối tượng khác tại TP Huế...

HĐXX nhận định hành vi của Vũ là nguy hiểm cho xã hội, làm ảnh hưởng đến trật tự trị an trên địa bàn, do đó cần xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.

Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Huỳnh Tuấn Vũ 9 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Đối với người phụ nữ bán ma túy cho Huỳnh Tuấn Vũ, cơ quan điều tra chưa xác định được nhân thân, lai lịch nên không có căn cứ xử lý, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.


Tin liên quan

Nhân viên bảo vệ rừng tham gia mua bán ma túy

Nhân viên bảo vệ rừng tham gia mua bán ma túy

(NLĐO) – Trong 4 đối tượng có hành vi sử dụng, mua bán ma túy bị bắt giữ, có 1 đối tượng là nhân viên quản lý bảo vệ rừng.

Nhóm thanh niên ở TP HCM lãnh án tù vì giúp người quen buôn ma túy

(NLĐO) - Ngày 27-8, TAND TP HCM mở phiên xét xử sơ thẩm 4 bị cáo về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Không tố giác tội phạm"

"Nữ quái" 8 con tái phạm tội về ma túy khi đang hoãn chấp hành án phạt tù

(NLĐO)- Hương phạm tội trong khi đang được hoãn chấp hành án phạt tù do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

