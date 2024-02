Bắt người phụ nữ ở Quảng Nam chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng

Ngày 2-2, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Thu Hồng (SN 1968, trú thôn Kế Xuyên 2, xã Bình Trung, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Cơ quan CSĐT đọc quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Hồng Ảnh: Công an Quảng Nam

Trước đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tiếp nhận đơn thư tố giác của công dân tố cáo bà Hồng có hành vi vay mượn tiền để làm ăn, chung mua đất đai, mua nhà cho con nhưng thực tế đem đi trả nợ các khoản vay trước đó, khi mất khả năng trả nợ thì bỏ trốn.

Qua điều tra xác định năm 2013, bà Hồng vay tiền người khác rồi cho bà Nh. vay lại 100 triệu đồng với lãi cao hơn để hưởng chênh lệch lãi. Năm 2014, bà Nh. bỏ đi khỏi địa phương không trả tiền cho bà Hồng.

Năm 2015, bà Hồng bị mất 200 triệu đồng là tiền góp chơi hụi của nhiều người, từ đó bà Hồng mất khả năng trả nợ.

Năm 2018-2023, bà Hồng đưa ra các thông tin gian dối như vay tiền để chung làm ăn, kinh doanh đất đai, mua nhà cho con để người khác cho vay tiền rồi dùng tiền đó trả nợ, lãi các khoản vay trước.

Ngày 20-8-2023, vợ chồng bà Hồng bỏ đi khỏi địa phương, chiếm đoạt của nhiều người số tiền hơn 2 tỉ đồng.