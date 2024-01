Bắt khẩn cấp 2 đối tượng có hành vi bắt giữ người trái pháp luật ở Quảng Nam

Ngày 3-1, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Công an thị xã Điện Bàn vừa bắt giữ Vương Hưng Dưỡng (SN 1998, trú thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) và Nguyễn Hữu Quốc (SN 1997; trú phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.



Dưỡng và Quốc bị bắt vì hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Ảnh: Công an Quảng Nam

Trước đó, chiều 17-12-2023, anh Trương Phú Thuận (SN 2002, trú huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) đến Công an thị xã Điện Bàn trình báo việc bị 2 đối tượng chưa rõ lai lịch bắt giữ, đánh đập và lấy tài sản.

Theo thông tin do anh Thuận trình báo, ngày 15-12-2023, anh Thuận đang làm việc tại quán karaoke ở thị xã Điện Bàn thì bị 2 thanh niên kéo vào sát bờ tường của quán, dùng mũ bảo hiểm đánh liên tục vào người.

Sau đó, các đối tượng dùng xe máy SH của Thuận chở nạn nhân đến khu phòng trọ rồi tiếp tục đánh đập, kề dao vào cổ uy hiếp, đe dọa và lấy của nạn nhân một Iphone 12 rồi thả người.

Xét thấy vụ án trên có tính chất phức tạp, hành vi của các đối tượng hung hãn, côn đồ, coi thường pháp luật, Công an thị xã Điện Bàn quyết định xác lập chuyên án truy xét.

Các trinh sát đã xác định được đối tượng chính trong vụ án là Vương Hưng Dưỡng.

Sáng 2-1, đồng loạt 3 tổ trinh sát của Đội CSHS Công an thị xã Điện Bàn phối hợp với Công an phường Điện An bất ngờ ập vào bắt giữ, khám xét khẩn cấp nơi ở của Dưỡng. Truy xét mở rộng, ban chuyên án xác định và bắt giữ đối tượng cùng thực hiện hành vi với Dưỡng là Nguyễn Hữu Quốc.

Quá trình làm việc ban đầu xác định nguyên nhân các đối tượng tổ chức hành hung, bắt giữ người trái pháp luật, lấy tài sản của anh Thuận là do mâu thuẫn cá nhân.