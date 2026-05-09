Bắt người phụ nữ tự xưng có khả năng làm lễ "cắt vong", "giải hạn"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Bắt người phụ nữ tự xưng có khả năng làm lễ "cắt vong", "giải hạn"

Tuấn Minh

(NLĐO)- Lên mạng xã hội đưa ra các thông tin tâm linh thiếu căn cứ, tự xưng có thể "cắt vong", "giải hạn"... người phụ nữ ở Ninh Bình bị khởi tố, bắt giam

Ngày 9-5, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Thị Quy (SN 1987, ngụ tổ 8, phường Châu Sơn, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bắt người phụ nữ tự xưng có khả năng làm lễ "cắt vong, giải hạn" - Ảnh 1.

Nhiều đối tượng đã lợi dụng mạng xã hội tự xưng có thể "cắt vong, giải hạn" để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh minh họa

Theo điều tra của cơ quan công an, lợi dụng tâm lý mê tín, nhẹ dạ, cả tin của một số người dân, Bùi Thị Quy đã sử dụng tài khoản mạng xã hội, tự xưng có khả năng làm lễ "cắt vong", "giải hạn"…

Khi có người tin theo, Quy liên tục đưa ra các thông tin tâm linh không có căn cứ, yêu cầu bị hại chuyển tiền và tài sản để làm lễ. Tin tưởng những lời nói của Quy, một số người dân đã chuyển tiền, vàng cho đối tượng với tổng trị giá khoảng 62 triệu đồng và 1 chỉ vàng 9999.

Tuy nhiên, sau khi nhận tài sản, Bùi Thị Quy không thực hiện được như những gì đã hứa mà sử dụng toàn bộ số tiền vào mục đích cá nhân, trả nợ và chi tiêu. Quá trình làm việc, Bùi Thị Quy thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý vụ án theo quy định pháp luật.

Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, không tin vào các hoạt động mê tín dị đoan "gọi vong", "cắt vong", giải hạn… vô căn cứ để tránh trở thành nạn nhân của các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tin liên quan

Nghe “thầy bói phán”, cô gái trẻ chuyển 2,2 tỉ đồng để mua tranh “giải hạn”

Nghe “thầy bói phán”, cô gái trẻ chuyển 2,2 tỉ đồng để mua tranh “giải hạn”

(NLĐO) – Sau khi chuyển 2,2 tỉ đồng cho “thầy bói” để mua tranh giải hạn, cô gái trẻ ở Bình Định dự định chuyển thêm tiền thì bị người thân phát hiện, tố giác vụ việc với cơ quan chức năng.

Lừa chị họ hàng chục tỉ đồng cúng giải hạn tình yêu tan vỡ

(NLĐO)- Một phụ nữ ở TP HCM đã phải chi hơn 24 tỉ đồng để bị cáo "nhờ thầy cúng bên Thái Lan, Malaysia" cúng giải hạn giúp hàn gắn tình yêu

Đi giải hạn, người phụ nữ bị thầy cúng dỏm sát hại, cướp hơn 16 kg bạc và 8 chỉ vàng

(NLĐO)- Triệu Vạn Phúc giả làm thầy cúng, yêu cầu người phụ nữ mang đồ lễ đến khu rừng để giải hạn, Phúc sau đó đã đầu độc nạn nhân và cướp hơn 16 kg bạc, 8 chỉ vàng.

mê tín dị đoan lừa đảo chiếm đoạt tài sản Ninh Bình giải hạn cắt vong
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo