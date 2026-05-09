Bắt người phụ nữ tự xưng có khả năng làm lễ "cắt vong", "giải hạn"

Ngày 9-5, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Thị Quy (SN 1987, ngụ tổ 8, phường Châu Sơn, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Nhiều đối tượng đã lợi dụng mạng xã hội tự xưng có thể "cắt vong, giải hạn" để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh minh họa

Theo điều tra của cơ quan công an, lợi dụng tâm lý mê tín, nhẹ dạ, cả tin của một số người dân, Bùi Thị Quy đã sử dụng tài khoản mạng xã hội, tự xưng có khả năng làm lễ "cắt vong", "giải hạn"…

Khi có người tin theo, Quy liên tục đưa ra các thông tin tâm linh không có căn cứ, yêu cầu bị hại chuyển tiền và tài sản để làm lễ. Tin tưởng những lời nói của Quy, một số người dân đã chuyển tiền, vàng cho đối tượng với tổng trị giá khoảng 62 triệu đồng và 1 chỉ vàng 9999.

Tuy nhiên, sau khi nhận tài sản, Bùi Thị Quy không thực hiện được như những gì đã hứa mà sử dụng toàn bộ số tiền vào mục đích cá nhân, trả nợ và chi tiêu. Quá trình làm việc, Bùi Thị Quy thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý vụ án theo quy định pháp luật.