Bắt nhanh nghi phạm xông vào nhà trọ chém đôi nam nữ: Công an xã Đăk Hà được khen thưởng

Chiều 24-10, UBND xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức gặp gỡ, khen thưởng "nóng" Công an xã Đăk Hà vì có thành tích xuất sắc trong việc bắt nhanh đối tượng Mai Xuân Tùng (SN 1977, trú phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) - nghi phạm xông vào nhà trọ chém đôi nam nữ nguy kịch.

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 23-10, ông Mai Xuân Tùng (SN 1977, trú phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) đến khu nhà trọ thuộc tổ dân phố 2B, xã Đăk Hà và dùng dao chém chị Nguyễn Thị T. và anh Võ Chí H., khiến cả 2 bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Nghi phạm Mai Xuân Tùng bị bắt giữ sau chưa đầy 24 giờ gây án

Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn, vụ việc gây hoang mang dư luận. Lực lượng Công an xã Đăk Hà và Công an tỉnh Quảng Ngãi đã chia thành nhiều mũi truy bắt đối tượng. Tới trưa 24-10, chưa đầy 24 giờ sau khi gây án, ông Mai Xuân Tùng đã bị bắt giữ khi trên xe khách rời khỏi tỉnh Quảng Ngãi.

Việc lực lượng công an nhanh chóng bắt giữ nghi phạm chém 2 người trong nhà trọ đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự, giúp người dân an tâm sinh sống và lao động sản xuất.

Nhanh chóng bắt nghi phạm chém đôi nam nữ trong phòng trọ, lực lượng Công an xã Đăk Hà được khen thưởng

Ông Nguyễn Minh Vương, Chủ tịch UBND xã Đăk Hà, cho biết ngay khi nhận tin báo, xác định đây là vụ việc nghiêm trọng, cần khẩn trương truy bắt để ổn định tình hình. Trong đêm xảy ra vụ án, ông Vương đã trực tiếp xuống hiện trường trấn an tâm lý người dân, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

"Nghi phạm được bắt nhanh thể hiện lực lượng công an xã được tổ chức mạnh, tinh nhuệ, bám sát địa bàn" - ông Vương nói. Việc khen thưởng nhằm động viên, khích lệ tinh thần, qua đó mong muốn lực lượng công an xã tiếp tục phát huy vai trò, tăng cường đấu tranh phòng ngừa tội phạm, giữ môi trường bình yên, để người dân yên tâm sản xuất - kinh doanh.

