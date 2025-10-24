Bắt nhanh nghi phạm xông vào nhà trọ chém đôi nam nữ: Công an xã Đăk Hà được khen thưởng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Bắt nhanh nghi phạm xông vào nhà trọ chém đôi nam nữ: Công an xã Đăk Hà được khen thưởng

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Lực lượng công an đã nhanh chóng bắt giữ nghi phạm xông vào nhà trọ chém đôi nam nữ đã giúp đảm bảo an ninh trật tự cho người dân.

Chiều 24-10, UBND xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức gặp gỡ, khen thưởng "nóng" Công an xã Đăk Hà vì có thành tích xuất sắc trong việc bắt nhanh đối tượng Mai Xuân Tùng (SN 1977, trú phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) - nghi phạm xông vào nhà trọ chém đôi nam nữ nguy kịch.

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 23-10, ông Mai Xuân Tùng (SN 1977, trú phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) đến khu nhà trọ thuộc tổ dân phố 2B, xã Đăk Hà và dùng dao chém chị Nguyễn Thị T. và anh Võ Chí H., khiến cả 2 bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Bắt nhanh hung thủ xông vào nhà trọ chém đôi nam nữ, công an được khen thưởng - Ảnh 1.

Nghi phạm Mai Xuân Tùng bị bắt giữ sau chưa đầy 24 giờ gây án

Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn, vụ việc gây hoang mang dư luận. Lực lượng Công an xã Đăk Hà và Công an tỉnh Quảng Ngãi đã chia thành nhiều mũi truy bắt đối tượng. Tới trưa 24-10, chưa đầy 24 giờ sau khi gây án, ông Mai Xuân Tùng đã bị bắt giữ khi trên xe khách rời khỏi tỉnh Quảng Ngãi.

Việc lực lượng công an nhanh chóng bắt giữ nghi phạm chém 2 người trong nhà trọ đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự, giúp người dân an tâm sinh sống và lao động sản xuất.

Bắt nhanh hung thủ xông vào nhà trọ chém đôi nam nữ, công an được khen thưởng - Ảnh 2.

Nhanh chóng bắt nghi phạm chém đôi nam nữ trong phòng trọ, lực lượng Công an xã Đăk Hà được khen thưởng

Ông Nguyễn Minh Vương, Chủ tịch UBND xã Đăk Hà, cho biết ngay khi nhận tin báo, xác định đây là vụ việc nghiêm trọng, cần khẩn trương truy bắt để ổn định tình hình. Trong đêm xảy ra vụ án, ông Vương đã trực tiếp xuống hiện trường trấn an tâm lý người dân, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

"Nghi phạm được bắt nhanh thể hiện lực lượng công an xã được tổ chức mạnh, tinh nhuệ, bám sát địa bàn" - ông Vương nói. Việc khen thưởng nhằm động viên, khích lệ tinh thần, qua đó mong muốn lực lượng công an xã tiếp tục phát huy vai trò, tăng cường đấu tranh phòng ngừa tội phạm, giữ môi trường bình yên, để người dân yên tâm sản xuất - kinh doanh.

Tin liên quan

Công an thông tin vụ đôi nam nữ bị truy sát trong phòng trọ

Công an thông tin vụ đôi nam nữ bị truy sát trong phòng trọ

(NLĐO) - Công an đã xác định và đang truy bắt hung thủ dùng hung khí truy sát đôi nam nữ trong phòng trọ khiến cả 2 nguy kịch.

Bắt giữ nghi phạm xông vào phòng trọ chém dã man đôi nam nữ

(NLĐO) - Nghi phạm xông vào phòng trọ chém dã man đôi nam nữ đã bị lực lượng công an bắt giữ khi đang trên xe khách rời khỏi địa phương.

CLIP: Người đàn ông xông vào phòng trọ chém đôi nam nữ dã man

(NLĐO) - Đôi nam nữ đang ở trong phòng trọ thì bị một người đàn ông cầm theo hung khí lao vào chém dã man khiến cả hai nguy kịch.

nhập viện cấp cứu an ninh trật tự đảm bảo an ninh bắt nghi phạm chém đôi nam nữ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo