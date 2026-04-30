Thời sự

Bát nháo cảnh đeo bám, "đón lõng" du khách ở Phong Nha - Kẻ Bàng

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Tình trạng đeo bám, chèo kéo du khách tại Phong Nha - Kẻ Bàng không chỉ gây phản cảm mà còn làm xấu đi hình ảnh một điểm đến du lịch tầm cỡ quốc tế.

Chấn chỉnh nạn bám đuôi du khách tại Phong Nha - Kẻ Bàng năm 2026 - Ảnh 1.

Nhiều người chạy xe máy bám theo ôtô chở khách để mời chào dịch vụ ăn uống, lưu trú.

Ngày 30-4, UBND xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị cho biết đã đồng loạt ra quân lập lại trật tự tại các điểm nóng du lịch, nhằm chấn chỉnh tình trạng chèo kéo khách, xe máy lạng lách và lấn chiếm hành lang an toàn giao thông.

Theo ghi nhận, tại các nút giao thông quan trọng như khu vực ngã tư chợ Phà Xuân Sơn và tuyến đường Hồ Chí Minh dẫn vào Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, nhiều người hành nghề xe ôm và nhân viên các cơ sở dịch vụ nhà hàng, khách sạn thường xuyên tụ tập, "đón lõng" khách du lịch.

Khi phát hiện xe chở khách, một số người lập tức phóng xe máy với tốc độ cao, bám theo để phát tờ rơi, mời chào ăn uống, lưu trú. Hành vi này không chỉ gây mất an toàn giao thông mà còn tạo ấn tượng không đẹp đối với du khách.

Chấn chỉnh nạn bám đuôi du khách tại Phong Nha - Kẻ Bàng năm 2026 - Ảnh 2.

Tình trạng “đón lõng” du khách tại các nút giao thông trọng điểm ở Phong Nha.

Chấn chỉnh nạn bám đuôi du khách tại Phong Nha - Kẻ Bàng năm 2026 - Ảnh 3.

Hình ảnh chèo kéo, phát tờ rơi giữa đường ảnh hưởng đến an toàn giao thông và trải nghiệm của du khách.

Chấn chỉnh nạn bám đuôi du khách tại Phong Nha - Kẻ Bàng năm 2026 - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, ghi hình để xử lý các trường hợp vi phạm.

Ông Phan Hải Hà, Chủ tịch UBND xã Phong Nha, khẳng định việc tranh giành, chèo kéo khách là hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh điểm đến du lịch. Tình trạng này khiến du khách cảm thấy bị làm phiền, thậm chí e ngại khi đến Phong Nha.

Bên cạnh đó, tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường để buôn bán, đặt biển quảng cáo sai quy định cũng tái diễn tại khu vực trung tâm, gây mất mỹ quan đô thị.

Chấn chỉnh nạn bám đuôi du khách tại Phong Nha - Kẻ Bàng năm 2026 - Ảnh 5.

Chủ tịch UBND xã Phong Nha Phan Hải Hà làm việc các hộ kinh doanh để cam kết không chèo kéo, lấn chiếm vỉa hè kinh doanh

Chấn chỉnh nạn bám đuôi du khách tại Phong Nha - Kẻ Bàng năm 2026 - Ảnh 6.

Các hộ kinh doanh tại cuộc họp

Chính quyền xã Phong Nha đã làm việc trực tiếp với các hộ kinh doanh dọc tuyến phà Xuân Sơn, yêu cầu ký cam kết không để xảy ra tình trạng chèo kéo khách, không lấn chiếm vỉa hè, đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định về trật tự đô thị và an toàn giao thông.

Đáng chú ý, Công an xã Phong Nha sẽ tăng cường tuần tra, kết hợp ghi hình để làm căn cứ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, quyết liệt lập lại trật tự đô thị tại "cửa ngõ" di sản, nhằm hướng tới xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn và thân thiện hơn.

Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được xem là "vương quốc hang động" với diện tích hơn 200.000 ha, sở hữu hàng trăm hang động lớn nhỏ cùng hệ sinh thái đặc trưng của dãy Trường Sơn.

Nơi đây đã hai lần được UNESCO vinh danh là Di sản thiên nhiên thế giới, vào các năm 2003 (theo tiêu chí địa chất, địa mạo) và 2015 (theo tiêu chí đa dạng sinh học, sinh thái).

Trong 3 tháng đầu năm 2026, khu du lịch này đón hơn 155.000 lượt khách, tăng 7% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế tăng trưởng mạnh, cho thấy sức hút ngày càng lớn của điểm đến này trên bản đồ du lịch.


Chuyên gia hé lộ bí ẩn dưới hố sụt sâu 350 m ở Phong Nha - Kẻ Bàng

(NLĐO) - Hang Chả Nghéo với hố sụt sâu khoảng 350 m ở Phong Nha - Kẻ Bàng gây chú ý khi bên trong có thác nước lớn, mở ra nhiều câu hỏi về cấu trúc địa chất.

Choáng ngợp với hình ảnh 26 hang động mới ở Phong Nha - Kẻ Bàng vừa phát hiện

(NLĐO) - Đoàn chuyên gia Anh phát hiện thêm 26 hang động tại Phong Nha - Kẻ Bàng, trong đó có hang dài hơn 4 km và nhiều hang chưa khảo sát hết

Những kho báu ở Phong Nha - Kẻ Bàng

Những khối núi đá vôi ở Phong Nha - Kẻ Bàng hình thành cách đây hơn 400 triệu năm.

