Chuyên gia hé lộ bí ẩn dưới hố sụt sâu 350 m ở Phong Nha - Kẻ Bàng

VIDEO: Các chuyên gia thám hiểm hang động Anh - Việt Nam khám phá các hang động vừa mới phát hiện ở Phong Nha - Kẻ Bàng

Ngày 29-4, ông Phạm Hồng Thái, Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Trị), cho biết thông tin về một hang động mới phát hiện thời gian gần đây đang thu hút sự quan tâm của giới thám hiểm và nghiên cứu hang động.

Hang động này có tên Chả Nghéo, được đoàn thám hiểm hang động Anh - Việt Nam phối hợp các đơn vị liên quan phát hiện trong khu rừng sâu thuộc xã Kim Điền (trước đây là xã Hóa Sơn). Khu vực này có địa hình hiểm trở, ít dấu chân người.

Ông Howard Limbert, trưởng nhóm thám hiểm hang động Anh - Việt Nam, cho biết thách thức lớn nhất không nằm ở việc khảo sát trong hang mà là hành trình tiếp cận. Đoàn phải mất gần một ngày rưỡi băng rừng, vượt dốc trơn trượt, gần như không có lối mòn để đến cửa hang.

Thông tin ban đầu về khu vực này do người dân và lực lượng kiểm lâm cung cấp. Sau khi thu thập dữ liệu và hoàn tất thủ tục, đoàn chuyên gia tổ chức tiếp cận thực địa.

"Chúng tôi phải băng rừng gần một ngày rưỡi. Địa hình rất phức tạp, dốc cao, trơn trượt. Khi đến nơi, trước mắt là một hố sụt khổng lồ, gần như thẳng đứng" - ông Limbert kể.

Từ miệng hố, các thành viên sử dụng kỹ thuật đu dây chuyên dụng để xuống sâu khoảng 350 m (tính từ miệng hố đến điểm có thể đứng bên trong hang).

Kết quả đo vẽ bước đầu cho thấy hang có chiều dài khoảng 583 m. Tuy nhiên, theo trưởng đoàn, phần đã khảo sát có thể chỉ là một đoạn nhỏ của toàn bộ hệ thống.

"Chúng tôi tin đây có thể là một phần của hệ thống hang động lớn hơn, nhưng hiện chưa thể khảo sát hết" - ông Limbert nhận định.

Điểm đáng chú ý của hang Chả Nghéo là sự xuất hiện của một thác nước lớn ngay trong lòng hang. Dòng nước từ trên cao đổ xuống suối ngầm phía dưới, tạo nên cảnh quan hiếm gặp trong các hang sâu.

Theo các chuyên gia, thác nước quy mô lớn hình thành trong hang sâu là hiện tượng không phổ biến, có giá trị nghiên cứu về địa chất và thủy văn.

Hiện việc khảo sát mới dừng ở giai đoạn đầu. Do địa hình thẳng đứng, độ ẩm cao và tiềm ẩn nhiều nguy cơ như đá rơi, nước dâng đột ngột, đoàn thám hiểm chưa thể tiếp cận toàn bộ không gian bên trong hang.

Các chuyên gia cũng cảnh báo việc tiếp cận hang Chả Nghéo đòi hỏi thể lực, kỹ năng leo dây và kinh nghiệm thám hiểm chuyên sâu, không phù hợp với các hoạt động du lịch tự phát.

Phát hiện này nằm trong đợt khảo sát từ ngày 21-3 đến 11-4 của đoàn chuyên gia hang động Anh - Việt tại Phong Nha – Kẻ Bàng. Trong đợt này, đoàn đã ghi nhận 29 hang động, trong đó có 26 hang mới.

Theo Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, sau hơn 30 năm nghiên cứu, khu vực đã xác định được 7 vùng hang động chính, với 3 hệ thống lớn gồm Phong Nha, Vòm và Nước Moọc. Tổng số hang động được ghi nhận hiện nay là hơn 472 hang, với tổng chiều dài trên 254 km, thuộc nhóm hệ thống karst phong phú và độc đáo hàng đầu thế giới. Với độ sâu lớn, địa hình hiểm trở và dấu hiệu của một hệ thống hang động rộng hơn, hang Chả Nghéo được kỳ vọng sẽ còn hé lộ nhiều bí ẩn trong lòng đất Phong Nha – Kẻ Bàng trong thời gian tới.



