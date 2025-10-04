HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Pháp luật

Bắt nhóm đối tượng Livestream bán đá quý lừa đảo hàng tỉ đồng

Tuấn Minh

(NLĐO)- Livestream kêu gọi đầu tư góp vốn, mua đá thô để tìm đá quý, một nhóm đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt của nhiều người hàng tỉ đồng

Ngày 4-10, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh này vừa phát hiện, bắt quả tang nhóm đối tượng gồm: Hoàng Văn Tuyên (SN 1997; Nông Đình Triệu (SN 1998; cùng ngụ xã Mường Lai, tỉnh Lào Cai) đang thực hiện việc Livestream kêu gọi đầu tư góp vốn, mua đá thô để tìm đá quý (còn gọi "đổ thạch") để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt nhóm đối tượng Livestream bán đá quý lừa đảo hàng tỉ đồng - Ảnh 1.

3 đối tượng liên quan tới các đường dây lừa đảo mua bán đá quý, chiếm đoạt hàng tỉ đồng của nhiều người. Ảnh: Công an Ninh Nình

Tại hiện trường công an thu giữ một lượng lớn đá thô, đá giả, máy tính, thiết bị di động cùng nhiều đồ vật, tài liệu khác liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng.

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, trước đó qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh điều tra và Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện một số đối tượng lợi dụng các trang mạng xã hội để Livestream kêu gọi đầu tư góp vốn, mua đá thô để tìm đá quý.

Tiến hành đấu tranh, các đối tượng khai nhận thường sử dụng các trang mạng xã hội như "Chợ Đổ Thạch Lục Yên"; "Chợ Đổ Thạch Tại Mỏ"; kênh Youtube "Trang Sức Hoàng A Ma" để Livestream giới thiệu, chào bán cho khách hàng những viên đá với lời hứa hẹn là khi đập ra sẽ thu được đá quý chất lượng tốt, giá trị cao.

Nếu khách hàng có nhu cầu mua đá để đập thì phải chuyển tiền vào các tài khoản không chính chủ do các đối tượng đưa ra trước, sau đó đối tượng sẽ Livestream đập vỡ viên đá mà khách đã chọn cho khách hàng xem trực tiếp.

Thực tế khi đập các viên đá do các đối tượng đưa ra sẽ không có đá quý hoặc chỉ được cài các viên đá giá trị thấp, trọng lượng nhỏ, không đáng giá trị để mua bán. Với thủ đoạn trên, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người với số tiền hàng tỉ đồng.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ nhóm lừa đảo của Sầm Văn Duyên (SN 1989, ngụ xã Mường Lai, tỉnh Lào Cai) cùng đồng bọn sử dụng trang mạng xã hội "Đá Quý Đất Ngọc"; "Đá Quý Cổng Trời"; "Đá Quý Như Ý" với thủ đoạn lừa đảo tượng tự như nhóm đối tượng của Hoàng Văn Tuyên để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình đấu tranh, đến nay xác định số tiền các bị hại chuyển đến các tài khoản ngân hàng trung gian, không chính chủ của 2 nhóm đối tượng là hơn 10 tỉ đồng.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

