Bắt nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, thủ súng ... phòng thân

Ngày 22-12, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Gia Lai hiện đang tạm giữ 3 đối tượng để điều tra về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Ngoài ma túy, cơ quan Công an phát hiện 1 trong 3 đối tượng này tàng trữ súng ngắn.



Theo điều tra ban đầu, chiều ngày 19-12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp Công an phường Thống Nhất kiểm tra, phát hiện đối tượng Võ Vĩnh Thắng (SN 1995, trú tại tổ 1 Đống Đa, phường Thống Nhất) có hành vi cất giấu ma túy tại nhà.

Từ trái sang là các đối tượngCường, Tuấn Anh, Thắng bị bắt vì tàng trữ, mua bán trái phép chất ma tuý



Khám xét tại nhà Thắng, công an thu giữ 1 hộp màu đen, bên trong có 5 bì nilon chứa chất màu trắng, dạng tinh thể (đối tượng khai là ma túy "đá"), các dụng cụ dùng để phân chia ma túy gồm: cân tiểu ly, kéo, quẹt gas, vỏ gói nilon.

Đặc biệt, tại nhà Thắng còn có 1 khẩu súng ngắn có trục xoay và 9 viên đạn. Tại cơ quan điều tra, Thắng khai đã nhận số ma túy này của đối tượng Hoàng Tuấn Anh (SN 1998, trú tại thôn Blo, xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) bán để lấy tiền công; còn súng là của Thắng cất giấu để … phòng thân.

Khẩu súng do đối tượng Thắng cất giấu tại nhà để ... phòng thân

Từ lời khai của Thắng, công an bắt giữ Hoàng Tuấn Anh và phát hiện trên người đối tượng này có 1 bì ma túy đá. Bì ma túy đá này, Hoàng Tuấn Anh khai nhận mua của Đặng Quốc Cường (SN 1998, trú ở tổ 5 Hội Thương, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) để bán lại kiếm lời.

Qua công tác vận động, Đặng Quốc Cường đến cơ quan Công an phường Pleiku, tỉnh Gia Lai đầu thú vào tối 19-12 và khai nhận bán bì ma túy đá trên cho Hoàng Tuấn Anh với giá 10 triệu đồng.