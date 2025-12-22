HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Bắt nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, thủ súng ... phòng thân

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Công an bắt giữ 3 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép ma túy và súng ngắn để phòng thân.

Ngày 22-12, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Gia Lai hiện đang tạm giữ 3 đối tượng để điều tra về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Ngoài ma túy, cơ quan Công an phát hiện 1 trong 3 đối tượng này tàng trữ súng ngắn.

Theo điều tra ban đầu, chiều ngày 19-12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp Công an phường Thống Nhất kiểm tra, phát hiện đối tượng Võ Vĩnh Thắng (SN 1995, trú tại tổ 1 Đống Đa, phường Thống Nhất) có hành vi cất giấu ma túy tại nhà.

- Ảnh 1.

Từ trái sang là các đối tượngCường, Tuấn Anh, Thắng bị bắt vì tàng trữ, mua bán trái phép chất ma tuý

Khám xét tại nhà Thắng, công an thu giữ 1 hộp màu đen, bên trong có 5 bì nilon chứa chất màu trắng, dạng tinh thể (đối tượng khai là ma túy "đá"), các dụng cụ dùng để phân chia ma túy gồm: cân tiểu ly, kéo, quẹt gas, vỏ gói nilon.

Đặc biệt, tại nhà Thắng còn có 1 khẩu súng ngắn có trục xoay và 9 viên đạn. Tại cơ quan điều tra, Thắng khai đã nhận số ma túy này của đối tượng Hoàng Tuấn Anh (SN 1998, trú tại thôn Blo, xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) bán để lấy tiền công; còn súng là của Thắng cất giấu để … phòng thân.

- Ảnh 3.

Khẩu súng do đối tượng Thắng cất giấu tại nhà để ... phòng thân

Từ lời khai của Thắng, công an bắt giữ Hoàng Tuấn Anh và phát hiện trên người đối tượng này có 1 bì ma túy đá. Bì ma túy đá này, Hoàng Tuấn Anh khai nhận mua của Đặng Quốc Cường (SN 1998, trú ở tổ 5 Hội Thương, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) để bán lại kiếm lời.

Qua công tác vận động, Đặng Quốc Cường đến cơ quan Công an phường Pleiku, tỉnh Gia Lai đầu thú vào tối 19-12 và khai nhận bán bì ma túy đá trên cho Hoàng Tuấn Anh với giá 10 triệu đồng.

Tin liên quan

Cần Thơ: Suốt đêm vây bắt đối tượng nghiện ma tuý chống đối, tấn công lực lượng chức năng

Cần Thơ: Suốt đêm vây bắt đối tượng nghiện ma tuý chống đối, tấn công lực lượng chức năng

(NLĐO) - Một đối tượng nghiện ma tuý ở TP Cần Thơ dùng hung khí tấn công công an khi lực lượng mời người này về trụ sở làm việc.

Cảnh báo loại ma tuý kịch độc và lưu ý cần biết

(NLĐO) - Bộ Công an vừa triệt phá loại một đường dây mua bán ma tuý kịch độc, chỉ cần một lượng khoảng 2 mg có thể gây tử vong do suy hô hấp

Bắt giữ cặp vợ chồng hờ sản xuất, buôn bán ma tuý qua mạng xã hội Telegram

(NLĐO) – Sản xuất, mua bán ma túy Tobaco qua mạng xã hội Telegram, Nguyễn Viết Anh Dũng và Lê Thị Mạo vừa bị lực lượng chức năng Hà Tĩnh bắt giữ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo