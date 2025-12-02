Bắt giữ cặp vợ chồng hờ sản xuất, buôn bán ma tuý qua mạng xã hội Telegram

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Bắt giữ cặp vợ chồng hờ sản xuất, buôn bán ma tuý qua mạng xã hội Telegram

Vĩnh Gia

(NLĐO) – Sản xuất, mua bán ma túy Tobaco qua mạng xã hội Telegram, Nguyễn Viết Anh Dũng và Lê Thị Mạo vừa bị lực lượng chức năng Hà Tĩnh bắt giữ.

Chiều 2-12, Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Viết Anh Dũng (SN 2000, ngụ xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh), Lê Thị Mạo (SN 1999, quê xã Sơn Hồng, tạm trú tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Bắt giữ cặp vợ chồng hờ sản xuất, buôn bán ma tuý qua mạng xã hội Telegram - Ảnh 1.

Cơ quan điều tra bắt giữ 2 đối tượng cùng tang vật (Ảnh CACC)

Trước đó, sau một thời gian theo dõi, nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm trên ứng dụng Telegram có dấu hiệu tổ chức mua bán ma túy dạng cỏ tẩm ướp (Tobaco) với số lượng lớn. Từ nguồn tin trinh sát, đơn vị đã lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định Dũng và Mạo là 2 đối tượng chủ chốt trong đường dây trên. Cả hai sống chung như vợ chồng tại phòng trọ số 09, ngõ 2 đường Nam Ngạn, nơi được sử dụng làm điểm sản xuất và cất giấu ma túy.

Theo đó, Dũng trực tiếp đặt mua dung dịch ma túy và nguyên liệu thực vật dạng sợi qua Telegram, sau đó tự tẩm ướp để sản xuất ma túy Tobaco. Mạo giữ vai trò giúp sức, hỗ trợ Dũng trong việc đóng gói và tiêu thụ ma túy nhằm thu lợi bất chính.

Bắt giữ cặp vợ chồng hờ sản xuất, buôn bán ma tuý qua mạng xã hội Telegram - Ảnh 2.

Tang vật vụ án

Sau thời gian theo dõi, vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 19-11, lực lượng trinh sát bắt quả tang Dũng và Mạo khi đang mang theo 3 gói ma túy Tobaco để giao cho khách. Khám xét khẩn cấp nơi ở, công an thu giữ khoảng 1 kg ma túy thành phẩm; 9 kg thảo mộc khô; 11 chai (5 lít) dung dịch dùng để tẩm ướp và nhiều tang vật liên quan.

Tại cơ quan điều tra, Dũng khai nhận đã sản xuất và bán ma túy Tobaco cho nhiều đối tượng ở Nghệ An, Ninh Bình, Hải Phòng, Đắk Lắk và cả khu vực Cà Mau. Đối tượng này từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Tin liên quan

Hàng ngàn người tham gia buôn bán ma tuý trong nhóm "Cô tiên thơm, chuyên mùi"

Hàng ngàn người tham gia buôn bán ma tuý trong nhóm "Cô tiên thơm, chuyên mùi"

(NLĐO)- Từ nhóm "Cô tiên thơm, chuyên mùi", lực lượng cảnh sát triệt phá đường dây ma tuý xuyên quốc gia thu giữ hàng trăm kg cần sa.

Phát hiện nhiều túi ni-lon nghi chứa ma tuý dạt vào bờ biển Quảng Trị

(NLĐO) - Trong lúc đi nhặt củi dọc bờ biển, một người dân ở Quảng Trị đã phát hiện 10 túi ni-lon nghi chứa ma tuý dạt vào bờ

NÓNG: Bắt 2 đối tượng cùng nửa tấn ma tuý ở Quảng Trị

(NLĐO) - Hai đối tượng cùng nửa tấn ma tuý đã bị lực lượng biên phòng bắt giữ khi đang thẩm lậu qua biên giới.

cơ quan điều tra không gian mạng Công an tỉnh Hà Tĩnh mua bán ma túy
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo