Thời sự

Bắt nhóm tổ chức đánh bạc trong trung tâm thương mại

Như Quynh

(NLĐO) - Đánh bạc trong trung tâm thương mại, một nhóm đối tượng bị bắt giữ.

Ngày 14-11, Cơ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Huy (SN 1995), Nguyễn Văn Cuộc (SN 1987), cùng trú tại Tổ dân phố Tân Hà 7, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang; Lê Xuân Hưng (SN 1990), trú tại phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa về tội tổ chức đánh bạc; Bùi Thị Thu Hà (SN 1977), trú tại Tổ dân phố Trung Môn 17, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang về tội Đánh bạc.

Bắt nhóm tổ chức đánh bạc trong trung tâm thương mại - Ảnh 1.

Khu vực chơi điện tử, nơi các đối tượng tham gia đánh bạc. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện tại khu vực trò chơi điện tử thuộc một Trung tâm thương mại ở Tổ dân phố Phan Thiết 13, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang, thường xuyên có nhiều người tụ tập để chơi game. Tuy nhiên, các đối tượng đã lợi dụng việc chơi game bằng máy bắn cá để đánh bạc bằng hình thức đổi xu (điểm game) thành tiền, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. 

Ngày 4-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã triệt xóa tụ điểm trên. Bước đầu cơ quan công an đã làm rõ 4 đối tượng tham gia tổ chức đánh bạc, đánh bạc với tổng số tiền sử dụng đánh bạc trên 100 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.

