Vụ đánh bạc ở khách sạn Pullman: Ca sĩ Vũ Hà bị tuyên phạt 150 triệu đồng

Chiều nay 12-11, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với 141 bị cáo trong vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc xảy ra tại King Club (khách sạn Pullman, Hà Nội).



Ca sĩ Vũ Hà tại phiên toà

Trong số 136 người bị truy tố về tội Đánh bạc, TAND TP Hà Nội tuyên bị cáo Bùi Văn Huynh 4 năm 6 tháng tù, phạt bổ sung 100 triệu đồng; Bị cáo Bùi Văn Huynh bị cáo buộc đánh bạc với số tiền lớn nhất trong vụ án là 16,3 triệu USD.

Tiếp đó, bị cáo Vũ Phong bị tuyên 4 năm 6 tháng tù, phạt bổ sung 50 triệu đồng với số tiền đánh bạc hơn 10,7 triệu USD. Bị cáo Hồ Đại Dũng, cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cũ (đang điều trị bệnh), bị tuyên vắng mặt 3 năm 6 tháng tù, phạt bổ sung 50 triệu đồng với cáo buộc đánh bạc 7,05 triệu USD; và bị cáo Ngô Ngọc Đức, cựu bí thư Thành ủy TP Hòa Bình cũ, bị tuyên 3 năm tù, phạt bổ sung 50 triệu đồng với số tiền đánh bạc là 4,26 triệu USD.

Ca sĩ Vũ Hà bị Toà tuyên phạt tiền 100 triệu đồng kèm phạt bổ sung 50 triệu đồng do đánh bạc một lần, 2.600 USD và thua 200 USD. Còn ca sĩ Nguyễn Thế Vũ là người đánh bạc lớn thứ 5 với số tiền hơn 4,3 triệu USD bị tuyên 3 năm tù.

Tòa tuyên án 3 quản lý câu lạc bộ King Club, quốc tịch Hàn Quốc, gồm: Cho Choo Keun 4 năm tù; Shim Hawn Hee 2 năm tù; Choi Jin Bok 3 năm 6 tháng tù, tội Tổ chức đánh bạc. Cùng tội danh, 2 người còn lại là Phan Trường Giang, giám đốc chi nhánh Công ty Việt Đăng, 30 tháng tù và Nguyễn Đình Lâm, Phó Tổng giám đốc Công ty Việt Hải Đăng, 3 năm tù cho hưởng án treo.

Trong các bị cáo còn lại, hơn 60 người được hưởng án treo, hơn 40 người chỉ bị tuyên phạt tiền.

Bản án nhận định, hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến an toàn công cộng, trật tự công cộng, phần nào là nguyên nhân dẫn đến các loại tội phạm khác, tác động xấu đến đạo đức, lối sống, cũng như ảnh hưởng lớn đến kinh tế, hạnh phúc của từng gia đình và của toàn xã hội.

Bên cạnh đó, hành vi của các bị cáo cũng gây ra những hệ lụy tiêu cực đối với cộng đồng, gây mất trật tự, an toàn xã hội, tạo tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân. Do vậy, việc đưa các bị cáo ra xét xử trước pháp luật là cần thiết, nhằm cải tạo, giáo dục các bị cáo và đáp ứng yêu cầu đấu tranh, phòng ngừa loại tội phạm này nói chung.

Theo bản án, nhóm bị cáo phạm tội "Tổ chức đánh bạc" đều là đồng phạm, giúp sức đơn giản cho đối tượng Kim In Sung (quốc tịch Hàn Quốc, quản lý câu lạc bộ King Club) hiện đang bỏ trốn. Còn 136 bị cáo phạm tội "Đánh bạc", đều phạm tội với vai trò độc lập, không có yếu tố đồng phạm.