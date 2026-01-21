Ngày 21-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Gia Lai phát thông báo truy tìm các bị hại trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản do bà Đặng Thị Trinh (SN 1974; trú hẻm 230 Nguyễn Viết Xuân, tổ 2, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) thực hiện.

Đối tượng Đặng Thị Trinh tại cơ quan công an

Theo kết quả điều tra ban đầu, bà Trinh là chủ một nhà hàng V.M. khá nổi tiếng và hoạt động lâu năm trên đường Nguyễn Viết Xuân. Với vỏ bọc người kinh doanh thành đạt, có tiềm lực tài chính, bà Trinh tạo dựng được sự tin tưởng của nhiều người để vay mượn tiền.

Khoảng giữa năm 2025, bà Trinh tham gia đầu tư chứng khoán trên mạng xã hội Facebook nhưng thua lỗ nặng. Khi không còn khả năng xoay xở tài chính, bà này nảy sinh ý định lừa đảo những người quen biết.

Từ ngày 20-6 đến 26-6-2025, bà Trinh đưa ra thông tin gian dối rằng cần tiền để đáo hạn ngân hàng. Qua đó, bà vay rồi chiếm đoạt của nhiều cá nhân với tổng số tiền khoảng 3,5 tỉ đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, bà Trinh tiếp tục dùng để đầu tư chứng khoán trên Facebook và thua lỗ hết.

Sau nhiều lần đòi nợ nhưng không được thanh toán, các nạn nhân đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Đặng Thị Trinh để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để phục vụ công tác xác minh, xử lý theo quy định pháp luật, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đề nghị các cá nhân là bị hại trong vụ án trên liên hệ tại địa chỉ 267A Trần Phú (phường Diên Hồng), gặp điều tra viên Lê Hoài Đức (ĐT: 0963.352.222) để cung cấp thông tin, tài liệu liên quan.