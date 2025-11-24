Ngày 24-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Hồng Thảo (SN 1985; trú phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Thị Hồng Thảo (áo đỏ) nghe lực lượng chức năng đọc lệnh bắt tạm giam





Theo kết quả điều tra ban đầu, Thảo hoạt động trong lĩnh vực bất động sản tại TP Pleiku cũ, chuyên mua bán và xây dựng các căn nhà lớn để bán lại.

Thảo đã tạo dựng hình ảnh "nữ đại gia" sở hữu nhiều dự án bất động sản, từ đó vay mượn tiền của nhiều người với lời hứa trả cả gốc lẫn lãi suất cao, đồng thời sử dụng giấy tờ giả để chứng minh hoạt động mua bán đất.

Nhiều người tin tưởng và cho Thảo vay tiền, với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên đến hàng chục tỷ đồng. Đến khoảng tháng 10-2025, thông tin Thảo vỡ nợ hàng trăm tỷ đồng lan truyền trên mạng xã hội, gây xôn xao dư luận tại Pleiku.

Công an tỉnh Gia Lai đánh giá đây là vụ việc nghiêm trọng, đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra mở rộng, xem xét xử lý các đối tượng liên quan. Thảo bị khởi tố theo Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Văn phòng Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Gia Lai cũng đã ra thông báo các cá nhân, tổ chức nào là bị hại hoặc liên quan đến hành vi do bà Thảo thực hiện thì liên hệ với cơ quan công an để được xử lý.