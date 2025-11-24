HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Gia Lai: Bắt “nữ đại gia” bất động sản Nguyễn Thị Hồng Thảo

Đ.Anh- H.Thanh

(NLĐO) - Nguyễn Thị Hồng Thảo đã dùng giấy tờ giả và những lời hứa hẹn “lãi suất khủng” để chiếm đoạt tiền của nhiều người ở Gia Lai.

Ngày 24-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Hồng Thảo (SN 1985; trú phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an Gia Lai bắt Nguyễn Thị Hồng Thảo vì chiếm đoạt tài sản hàng chục tỷ đồng - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Hồng Thảo (áo đỏ) nghe lực lượng chức năng đọc lệnh bắt tạm giam


Theo kết quả điều tra ban đầu, Thảo hoạt động trong lĩnh vực bất động sản tại TP Pleiku cũ, chuyên mua bán và xây dựng các căn nhà lớn để bán lại. 

Thảo đã tạo dựng hình ảnh "nữ đại gia" sở hữu nhiều dự án bất động sản, từ đó vay mượn tiền của nhiều người với lời hứa trả cả gốc lẫn lãi suất cao, đồng thời sử dụng giấy tờ giả để chứng minh hoạt động mua bán đất.

Nhiều người tin tưởng và cho Thảo vay tiền, với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên đến hàng chục tỷ đồng. Đến khoảng tháng 10-2025, thông tin Thảo vỡ nợ hàng trăm tỷ đồng lan truyền trên mạng xã hội, gây xôn xao dư luận tại Pleiku.

Công an tỉnh Gia Lai đánh giá đây là vụ việc nghiêm trọng, đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra mở rộng, xem xét xử lý các đối tượng liên quan. Thảo bị khởi tố theo Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Văn phòng Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Gia Lai cũng đã ra thông báo các cá nhân, tổ chức nào là bị hại hoặc liên quan đến hành vi do bà Thảo thực hiện thì liên hệ với cơ quan công an để được xử lý.

Tin liên quan

Nữ đại gia Chu Thị Thành bị bắt

Nữ đại gia Chu Thị Thành bị bắt

(NLĐO)- Nữ đại gia Chu Thị Thành, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn Thiên Minh Đức, bị cáo buộc đã tham ô tài sản

Vụ bắt nữ đại gia Chu Thị Thành: Khởi tố thêm 1 Phó tổng giám đốc công ty

(NLĐO)- Mở rộng điều tra vụ án Tập đoàn Thiên Minh Đức, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố nhiều bị can là nhân viên của doanh nghiệp này.

cơ quan Cảnh sát điều tra bất động sản khởi tố vụ án khởi tố bị can lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo