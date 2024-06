Ngày 1-6, tin từ Công an tỉnh Lào Cai cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, đồng thời khám xét nơi ở, nơi làm việc của 3 bị can trong vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ thuộc Trường Cao đẳng Lào Cai.

Cơ quan chức năng đọc lệnh khởi tố bị can Đinh Thị Hải Lý. Ảnh: Công an cung cấp

Theo đó, 3 bị can bị khởi tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" gồm: Đinh Thị Hải Lý (SN 1977), Phó Trưởng phòng Kế hoạch tài chính - thiết bị, Trường Cao đẳng Lào Cai, kiêm phụ trách kế toán Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ - Trường Cao đẳng Lào Cai; Bùi Thị Liên (SN 1989) và Đinh Thị Huyền Trang (SN 1989), là thủ quỹ và kế toán Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ thuộc Trường Cao đẳng Lào Cai

Trước đó, với cùng tội danh trên, ngày 26-1-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố, bắt giữ Phạm Trường Minh (SN 1978), Phó Trưởng phòng Thanh tra - Khảo thí, nguyên Giám đốc Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ thuộc Trường Cao đẳng Lào Cai.

Hiên cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.