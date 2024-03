Chiều 12-3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can tạm giam 4 tháng đối với Phan Đình Sang (SN 1-5-1967, ngụ xã Hương Long, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) về tội: "Làm, tàng trữ, phát tán thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam".

Phan Đình Sang tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, sau một thời gian theo dõi, nắm bắt tình hình, lực lượng chức năng phát hiện một số đối tượng có tư tưởng bất mãn sử dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ, tán phát những thông tin xuyên tạc các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân.

Đối với địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng chức năng nhận thấy nổi bật lên là Phan Đình Sang.

Từ năm 2016 đến năm 2023, Sang đã tạo lập, quản lý, sử dụng 5 tài khoản Facebook để tham gia các hội, nhóm phản động chống đối trên không gian mạng. Tuy nhiên, nhiều năm qua Sang không có mặt tại địa phương mà chủ yếu sinh sống, lao động tại Lào.

Phan Đình Sang đã đăng tải, tán phát, chia sẻ nhiều bài viết, hình ảnh, video có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc lịch sử, phỉ báng chính quyền Nhân dân, lãnh tụ Hồ Chí Minh…, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Cơ quan an ninh điều tra tống đạt quyết định khởi tố, bắt giam Phan Đình Sang. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Quá trình điều tra, xác minh, lực lượng chức năng cũng phát hiện Sang có quan hệ với một số đối tượng phản động, chống đối trong và ngoài nước, trong đó có Đường Văn Thái (42 tuổi, ngụ xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, TP Hà Nội). Đường Văn Thái đã bị Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ ngày 14-4-2023 khi xâm nhập trái phép qua địa bàn biên giới xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn.

Được biết, năm 1995, Sang từng bị Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai tuyên phạt 4 năm tù giam về hành vi tham ô tài sản tại một ngân hàng.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, Sang đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Vụ án vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng.