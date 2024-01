Ngày 23-1, Công an tỉnh Sơn La cho biết khoảng 18 giờ 45 phút ngày 22-1, tại bản Lóng Luông, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, Công an huyện Vân Hồ phối hợp với Công an huyện Mộc Châu bắt giữ Sồng A Thống (SN 1997) và Tráng A Páo (SN 1980) về hành vi vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng.

Hai đối tượng cùng tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Tiến hành khám xét, lực lượng công an thu giữ 1 khẩu súng AK (trong hộp tiếp đạn có 27 viên đạn), 1 khẩu súng K59 (trong hộp tiếp đạn có 8 viên đạn), cùng nhiều tang vật liên quan.

Tại cơ quan công an, bước đầu 2 đối tượng khai nhận đang trên đường mang số vũ khí quân dụng đi bán thì bị công an bắt giữ.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.