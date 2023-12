Ngày 20-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Chau Tha (SN 1993; ngụ xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn) để tiếp tục điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Đối tượng Chau Tha

Những bao xi măng do Tha trộm được

Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 3 giờ cùng ngày, lực lượng Công an thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn đang trên đường tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự địa phương thì bắt quả tang Chau Tha đang điều khiển xe máy chở 6 bao xi măng vừa lấy trộm tại khu vực xã Núi Tô, huyện Tri Tôn.

Qua đấu tranh khai thác, công an còn phát hiện và thu giữ thêm 44 bao xi măng mà Chau Tha đã lấy trộm trước đó.

Ngoài ra, Chau Tha còn khai nhận thêm từ ngày 11 đến 17-12, Chau Tha đã trộm 156 bao xi măng tại các công trình xây dựng ở một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tri Tôn và thị xã Tịnh Biên rồi đem đi bán lấy tiền tiêu xài.