HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Bắt quả tang nhóm đối tượng mua bán hơn 10 kg ma túy

Cao Nguyên

(NLĐO) – Lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt quả tang nhóm đối tượng mua bán chất ma túy với số lượng cực lớn, thu giữ hơn 10 kg ma túy.

VKSND tỉnh Đắk Lắk vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam 3 đối tượng để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy với số lượng rất lớn.

Bắt quả tang ma túy lớn tại Đắk Lắk với hơn 10 kg chất cấm bị thu giữ - Ảnh 1.

Lực lượng công an bắt quả tang nhóm người mua bán hơn 10 kg chất ma túy

Ba đối tượng bị bắt tạm giam gồm: Nguyễn Hoài Nam (SN 1989, ngụ phường Tân Đông Hiệp, TPHCM), Châu Nguyễn Trung Hiếu (SN 1997, ngụ phường Xuân Hương, tỉnh Lâm Đồng) và Phan Văn Cầu (SN 1990, ngụ xã Xuân Phú, tỉnh Đồng Nai).

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 2-3, lực lượng Phòng Cảnh sát giao thông và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nam và Hiếu đang có hành vi mua hơn 10 kg ma túy loại Methamphetamine.

Các đối tượng khai nhận, số ma túy trên mua về với mục đích bán cho người khác kiếm lời nhưng chưa kịp tiêu thụ thì bị công an phát hiện.

Từ lời khai của các đối tượng, công an bắt khẩn cấp Phan Văn Cầu – nghị phạm nhiều lần mua ma túy của Nam rồi bán lại cho người khác thu lợi bất chính.

Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.

Tin liên quan

Chuyện chưa kể về hành trình triệt phá vụ án mua bán ma túy lớn nhất Đắk Lắk

Chuyện chưa kể về hành trình triệt phá vụ án mua bán ma túy lớn nhất Đắk Lắk

(NLĐO) - Đằng sau chiến công là những cuộc đấu trí căng thẳng, sự hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống ma túy.

Giám đốc Công an Quảng Ninh thông tin thêm về chuyên án ma túy đặc biệt nghiêm trọng

(NLĐO)- Công an tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án ma túy và xác định nhiều tội danh liên quan đến các đối tượng

Xét xử vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng trong 8 ngày

Theo kế hoạch, ngày 24-12, TAND TP HCM mở phiên tòa xét xử Vũ Hoàng Oanh (biệt danh Oanh "Hà") cùng 34 đồng phạm với cáo buộc "Mua bán trái phép chất ma túy"

bắt khẩn cấp tỉnh Đắk Lắk chất ma túy mua bán ma túy
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo