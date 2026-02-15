HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Chuyện chưa kể về hành trình triệt phá vụ án mua bán ma túy lớn nhất Đắk Lắk

Cao Nguyên

(NLĐO) - Đằng sau chiến công là những cuộc đấu trí căng thẳng, sự hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống ma túy.

Ngay trước thềm Tết Nguyên đán 2026, Công an tỉnh Đắk Lắk triệt phá thành công một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy quy mô đặc biệt lớn, thu giữ tổng cộng 9,2 kg ma túy tổng hợp, bắt giữ và triệu tập 19 đối tượng liên quan. Đây được xác định là vụ án mua bán ma túy trái phép lớn nhất từng bị phát hiện, thu giữ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Lộ diện những "mắt xích" then chốt

Trung tá Lê Quốc Cường, Đội trưởng Đội 4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết ngay sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức vận hành, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tăng cường rà soát, nắm chắc tình hình địa bàn, không để phát sinh "điểm trống" trong quản lý khi địa giới hành chính có sự thay đổi.

- Ảnh 1.

Công an tỉnh Đắk Lắk họp báo công bố triệt phá đường dây mua bán ma túy lớn nhất tỉnh từ trước đến nay

Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện một số đối tượng trong diện quản lý có biểu hiện bất minh về kinh tế, di động phức tạp, nghi vấn chuẩn bị tập kết lượng lớn ma túy để tiêu thụ dịp cuối năm.

Nhận định đây là đường dây hoạt động chuyên nghiệp, có tổ chức và quy mô lớn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh vào ngày 17-12-2025.

- Ảnh 2.

Công an sử dụng chó nghiệp vụ hỗ trợ tìm kiếm ma túy chôn giấu trên diện tích 2.000 m2

Quá trình xác minh cho thấy nguồn ma túy được thẩm lậu từ Campuchia, đưa về Việt Nam qua khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Sau đó, ma túy trung chuyển về Đắk Lắk và một số tỉnh, thành khác.

Các đối tượng giao dịch chủ yếu qua không gian mạng, sử dụng ứng dụng liên lạc có máy chủ đặt ở nước ngoài, cài đặt chế độ tự xóa tin nhắn để né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

- Ảnh 3.

Cơ quan điều tra phân loại ma túy trong chuyên án

Hai đối tượng cầm đầu được xác định là Nguyễn Thanh Bảo và Lâm Anh Vỹ (cùng trú xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng). Tại khu vực phía Tây tỉnh Đắk Lắk, Vũ Đình Trọng (trú phường Thành Nhất) giữ vai trò then chốt, trực tiếp giao dịch, nhận và phân phối ma túy.

Ở phía Đông tỉnh, Lê Chí Binh (trú xã Hòa Thịnh) phụ trách khâu nhận hàng thông qua các đối tượng trung gian tại khu vực biên giới.

- Ảnh 4.

Những gói ma túy được tìm thấy trong vườn nhà của đối tượng Vũ Đình Trọng

"Các đối tượng liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động, sử dụng nhiều lớp trung gian, khiến việc thu thập chứng cứ, theo dõi di biến động gặp rất nhiều khó khăn" - trung tá Cường chia sẻ.

Cuộc đấu trí thầm lặng

Để bóc tách toàn bộ đường dây, lực lượng trinh sát phải kiên trì bám sát từng "mắt xích", hóa thân trong nhiều vai khác nhau, âm thầm thu thập thông tin. Có thời điểm, cán bộ phải di chuyển hàng trăm km mỗi ngày giữa các tỉnh, thành nhằm theo dõi các chuyến giao nhận hàng.

- Ảnh 5.

Công an thu giữ hai khẩu súng cùng nhiều viên đạn

Áp lực không chỉ đến từ khối lượng công việc mà còn từ tính chất nguy hiểm của chuyên án. Nhận thức rõ khung hình phạt nghiêm khắc đối với tội phạm ma túy, các đối tượng luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ. Nơi ở được lắp đặt hệ thống camera dày đặc, thường xuyên thay đổi chỗ cất giấu "hàng". Một số đối tượng còn cất giữ vũ khí để phòng thân.

Trung tá Lê Quốc Cường cho biết Ban chuyên án quán triệt yêu cầu cao nhất là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia, người dân xung quanh và cả đối tượng. Mọi phương án đều được tính toán kỹ lưỡng, triển khai đồng bộ, bảo đảm bí mật, bất ngờ, đánh trúng và đúng thời điểm.

- Ảnh 6.

Ma túy được chia nhỏ, cất giấu khắp nơi

Kết quả điều tra mở rộng còn cho thấy nguồn ma túy không chỉ từ Campuchia mà còn được vận chuyển từ TPHCM về khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk. Một số đối tượng tại Khánh Hòa tham gia góp tiền mua ma túy, sau đó chia nhỏ, cất giấu chờ thời cơ tiêu thụ.

Sau nhiều ngày thu thập tài liệu, chứng cứ, khi các điều kiện chín muồi, từ ngày 17 đến 20-12-2025, Ban chuyên án quyết định đồng loạt phá án. Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều phòng nghiệp vụ, phối hợp công an địa phương và lực lượng Bộ đội Biên phòng triển khai các mũi tấn công.

- Ảnh 7.

Cơ quan công an sử dụng xe múc đào xới tìm ma túy

Tại phường Tuy Hòa (tỉnh Đắk Lắk), tổ công tác bắt quả tang Lê Chí Binh khi đối tượng vừa nhận một lượng lớn ma túy đá. Binh chống trả quyết liệt nhằm tìm cách thoát thân nhưng nhanh chóng bị khống chế. Khám xét nơi ở, lực lượng chức năng thu giữ hơn 2,15 kg ma túy đá cùng nhiều loại ma túy khác được ngụy trang trong các gói trà thảo mộc, cất giấu tại nhiều vị trí trong nhà.

Ở phía Tây, Ban chuyên án tổ chức mật phục, vây bắt Vũ Đình Trọng tại phường Thành Nhất. Quá trình khám xét gặp nhiều khó khăn do đối tượng quanh co, không hợp tác. Lực lượng chức năng phải sử dụng chó nghiệp vụ và phương tiện cơ giới để kiểm tra toàn bộ khuôn viên rộng khoảng 2.000 m².

- Ảnh 8.

Bắt giữ một đối tượng trong đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia

Kết quả, phát hiện 3,5 kg Ketamine, 2,5 kg Methamphetamine, 59 viên MDMA, 11.110 viên hồng phiến được giấu trên trần nhà và chôn dưới đất, cùng hai khẩu súng và nhiều viên đạn.

Cùng thời điểm, tại xã Thuận An (tỉnh Lâm Đồng), Nguyễn Thanh Bảo và Lâm Anh Vỹ bị bắt giữ, thu giữ hơn 100 gram ma túy tổng hợp. Một mũi công tác khác tại TPHCM bắt giữ Đoàn Minh Dương.

Sau nhiều ngày triển khai đồng loạt, Ban chuyên án đã bắt giữ và triệu tập 19 đối tượng, thu giữ tổng cộng 9,2 kg ma túy tổng hợp, hai khẩu súng, nhiều viên đạn, 220 triệu đồng tiền mặt và nhiều tang vật liên quan.

Phía sau chiến công

Trong số các trinh sát tham gia phá án, có người vợ đang mang thai con đầu lòng, cận kề ngày sinh. Suốt nhiều tuần liền, người chồng vắng nhà vì phải bám địa bàn, theo sát đối tượng. Những cuộc điện thoại vội vã chỉ đủ để thông báo bình an. Chỉ đến khi chuyên án khép lại, anh mới kịp trở về đưa vợ đi sinh con.

Sau khi chuyên án được triệt phá, Ban chuyên án nhận được sự ghi nhận, biểu dương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ Công an. Tuy nhiên, theo Trung tá Kiều Mạnh Hùng, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đắk Lắk, kết quả này cũng là lời cảnh báo về diễn biến phức tạp của tội phạm ma túy.

"Chiến công khép lại một chuyên án lớn, nhưng cuộc chiến với tội phạm ma túy vẫn còn nhiều cam go phía trước. Chúng tôi xác định phải tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phát hiện từ sớm, từ xa, không để hình thành các đường dây lớn, góp phần giữ vững an ninh trật tự" - Trung tá Hùng nhấn mạnh.

CLIP: Hành trình triệt phá đường dây mua bán ma túy lớn nhất Đắk Lắk

Tin liên quan

Bộ Công an phá chuyên án ma túy cực lớn, bắt "ông trùm" người nước ngoài

Bộ Công an phá chuyên án ma túy cực lớn, bắt "ông trùm" người nước ngoài

(NLĐO)- Thuê đất tại khu nghĩa trang ở Khánh Hoà, Trương Xuân Minh (người Đài Loan, Trung Quốc) đã thuê người sản xuất hàng tấn ma tuý.

Giám đốc Công an Quảng Ninh thông tin thêm về chuyên án ma túy đặc biệt nghiêm trọng

(NLĐO)- Công an tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án ma túy và xác định nhiều tội danh liên quan đến các đối tượng

Bắt thêm 8 đối tượng trong chuyên án ma túy khiến thiếu tá Nguyễn Đăng Khải hy sinh

(NLĐO)- Đến nay, công an đã khởi tố 13 bị can với 6 tội danh, gồm: Giết người; mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; che giấu tội phạm

công an tỉnh Đắk Lắk tội phạm ma túy đường dây mua bán ma túy hành trình phá án
