Bắt tài xế giả danh công an xin bỏ qua vi phạm

Sáng 23-10, Công an TP Hải Phòng cho hay Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hải An vừa ra lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với Đỗ Tuấn Dũng (SN 1991, ở quận Ngô Quyền) để điều tra về hành vi "giả danh công an".



Đỗ Tuấn Dũng và phương tiện, tang vật vi phạm.

Trước đó, sáng 18-10, tổ cảnh sát thuộc Đội CSGT-TT, Công an quận Hải An tuần tra kiểm soát tại phường Thành Tô đã phát hiện ô tô Mercedes BKS 30H-689.99 vi phạm luật giao thông nên ra tín hiệu dừng xe.

Làm việc với cảnh sát, tài xế Đỗ Tuấn Dũng (34 tuổi) tự giới thiệu là cán bộ công an đang công tác tại một đơn vị thuộc Công an TP Hải Phòng và xuất trình 1 thẻ chứng minh CAND, căn cước công dân cùng tên.

Phát hiện dấu hiệu bất thường, lực lượng công an đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện, đưa tài xế về trụ sở tiếp tục xác minh.

Tại cơ quan công an, Đỗ Tuấn Dũng khai nhận khoảng tháng 4-2024, Dũng mua chứng minh CAND giả với giá 1 triệu đồng qua mạng xã hội. Khi bị cảnh sát dừng xe, tài xế xuất trình chứng minh CAND giả với mục đích được thông cảm, bỏ qua vi phạm.

Liên quan đến chiếc Mercedes, Dũng khai trước đó đối tượng mua của một cửa hàng ở Hà Nội, mang BKS 30E-688.54. Do đang làm thủ tục sang tên, cấp biển mới, đối tượng mua biển 30H-689.99 giả trên mạng xã hội với giá 500.000 đồng rồi lắp vào xe để lưu hành đến khi bị phát hiện.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hải An đã tạm giữ hình sự Đỗ Tuấn Dũng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.