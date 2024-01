Nam thanh niên giả danh công an mua bán tài khoản ngân hàng

Ngày 23-1, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng An ninh mạng) - Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp với Công an quận Hải Châu bắt giữ đối tượng mua bán trái phép hàng trăm tài khoản ngân hàng.

Đối tượng Nguyễn Tấn Tôn

Trước đó, cảnh sát phát hiện một tài khoản ngân hàng có dấu hiệu nhận tiền vi phạm pháp luật nên đã phối hợp với ngân hàng phong tỏa tài khoản này để điều tra.

Đến ngày 11-1, công an phát hiện Huỳnh Đình Hiếu (SN 1994; trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu - chủ tài khoản ngân hàng nói trên) đang đi cùng Nguyễn Tấn Tôn (SN 2003; trú TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đến một chi nhánh ngân hàng để mở phong tỏa tài khoản, rút hơn 1 tỉ đồng.

Công an đã mời cả hai về trụ sở để làm việc. Công an xác định sau khi tài khoản ngân hàng trên bị phong tỏa, Tôn được một đối tượng tên Vũ (chưa rõ lai lịch) thuê tới Đà Nẵng tìm chủ tài khoản để đến ngân hàng mở phong tỏa nhằm rút số tiền "bẩn" và hứa trả công 71 triệu đồng.

Khi đến Đà Nẵng, Tôn liên hệ với Hiếu và tự xưng mình là "công an", yêu cầu Hiếu hợp tác rút tiền trong tài khoản. Khi đang thực hiện việc rút tiền ở ngân hàng thì cả hai bị công an triệu tập làm việc.

Vụ án tiếp tục được mở rộng điều tra

Công an xác định từ tháng 3-2023 đến nay, Nguyễn Tấn Tôn còn thực hiện hành vi thu thập, mua gần 400 thông tin tài khoản ngân hàng của người khác để bán lại cho các đối tượng qua mạng xã hội.



Mở rộng vụ việc, sáng 12-1, công an còn triệu tập Ngô Thanh Mạnh (SN 1997; trú xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) là kẻ mua khoảng 108 tài khoản ngân hàng của người khác (trong đó có tài khoản của Huỳnh Đình Hiếu) để bán cho một đối tượng tên Sáng (trú tỉnh Bình Định) thông qua mạng xã hội.

Công an đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Tấn Tôn về hành vi "thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng" và tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc.