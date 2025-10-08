HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Bắt tài xế xe đầu kéo bỏ trốn sau khi gây tai nạn khiến 1 người tử vong

Đức Anh

(NLĐO) - Công an tỉnh Gia Lai đã truy tìm và tạm giữ tài xế ô tô đầu kéo bỏ trốn sau khi gây ra vụ tai nạn khiến một người đàn ông tử vong trên Quốc lộ 19.

Sáng 8-10, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã tạm giữ tài xế Phạm Ngọc Nguyện (SN 1979; trú phường An Nhơn, tỉnh Gia Lai) cùng ô tô đầu kéo liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong trên Quốc lộ 19.

Bắt tài xế bỏ trốn sau khi gây tai nạn khiến 1 người tử vong ở Gia Lai - Ảnh 1.

Phương tiện nghi vấn liên quan vụ gây tai nạn giao thông rồi rời khỏi hiện trường.

Trước đó, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 7-10, tại Km 49+150 Quốc lộ 19 (đoạn qua thôn Tả Giang 1, xã Bình Khê, tỉnh Gia Lai), ông V.V.T. (SN 1968; trú xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai) điều khiển xe máy BKS 77N2-7xxx theo hướng Đông – Tây thì gặp tai nạn với xe đầu kéo do ông Nguyện cầm lái. Cú tông khiến ông T. tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng nặng.

Sau khi gây tai nạn, tài xế Nguyện điều khiển xe rời khỏi hiện trường. Nhận được tin báo, Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh – Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai – đã trực tiếp chỉ đạo các đội, tổ công tác truy tìm phương tiện và người điều khiển.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cùng thông tin và hình ảnh do người dân cung cấp, lực lượng chức năng nhanh chóng phát hiện tài xế và phương tiện tại địa bàn xã Ya Hội, chỉ sau vài giờ truy vết.

Hiện Phòng CSGT đã bàn giao tài xế và phương tiện cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

(NLĐO) – Sau cú va chạm trên Quốc lộ 19, người đàn ông điều khiển xe máy tử vong tại chỗ, còn tài xế xe đầu kéo liên quan bỏ chạy khỏi hiện trường.

