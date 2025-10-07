Chiều 7-10, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng truy tìm tài xế và xe đầu kéo liên quan đến vụ tai nạn vào trưa cùng ngày trên Quốc lộ 19.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11 giờ 30 phút tại Km 49+150 Quốc lộ 19, đoạn thuộc thôn Tả Giang 1, xã Bình Khê.

Nạn nhân là ông Võ Văn T. (SN 1968; trú tại tổ dân phố 6, xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai).

Thời điểm trên, ông T. điều khiển mô tô mang biển số 77N2-75xx lưu thông hướng Đông - Tây thì va chạm với một xe đầu kéo (chưa rõ biển kiểm soát). Sau khi xảy ra tai nạn, xe đầu kéo tiếp tục di chuyển khỏi hiện trường.

Ngay sau vụ việc, Công an xã Bình Khê phối hợp với Đội CSGT đường bộ số 4 - Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai đã có mặt bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông và tổ chức xác minh.