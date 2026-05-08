Bắt tài xế xe ôm đe dọa, thu 700.000 đồng/cuốc xe của cặp vợ chồng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Bắt tài xế xe ôm đe dọa, thu 700.000 đồng/cuốc xe của cặp vợ chồng

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Dùng dao đe dọa, ép đôi vợ chồng trả thêm tiền xe gây xôn xao mạng xã hội, tài xế xe ôm Nguyễn Lê Khôi bị công an bắt

Chiều 8-5, Công an TP Hà Nội cho biết Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Thiên Lộc bắt giữ Nguyễn Lê Khôi (30 tuổi, trú tại xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên).

Tài xế xe ôm đe dọa vợ chồng thu 700 . 000 Đồng tại Hà Nội - Ảnh 1.

Nghi phạm Nguyễn Lê Khôi. Ảnh: Công an Hà Nội

Trước đó, tối 7-5, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông dùng dao đe dọa đôi vợ chồng tại khu vực bến chờ xe buýt xã Thiên Lộc (Hà Nội), yêu cầu trả 700.000 đồng tiền xe ôm.

Ngay sau khi nắm thông tin, Giám đốc Công an TP Hà Nội chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh, làm rõ đối tượng liên quan để xử lý theo quy định. Đến 9 giờ 30 ngày 8-5, lực lượng chức năng đã bắt giữ Nguyễn Lê Khôi.

Theo xác minh ban đầu, khoảng 18 giờ 30 ngày 7-5, chị T. cùng chồng đến Bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) để bắt xe về Lai Châu. Khi đến khu vực cổng bến xe, hai vợ chồng thuê xe ôm chở sang bến Bầu, xã Thiên Lộc, để tiếp tục bắt xe khách.

Tới nơi, dù chị T. đã thanh toán 500.000 đồng tiền xe ôm cho cả hai vợ chồng, Khôi không đồng ý và yêu cầu đưa thêm 200.000 đồng. Khi vợ chồng chị T. không trả thêm tiền, Khôi lấy dao đe dọa chồng chị T..

Do hoảng sợ, chị T. đã đưa thêm 200.000 đồng cho Khôi.

Theo hồ sơ, Nguyễn Lê Khôi từng có một tiền án về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy..

Tin liên quan

TikToker Lê Việt Hùng dùng thủ đoạn "cúng dường" để cưỡng đoạt tài sản

TikToker Lê Việt Hùng dùng thủ đoạn "cúng dường" để cưỡng đoạt tài sản

(NLĐO) - TikToker Lê Việt Hùng bị cáo buộc dùng thủ đoạn "cúng dường" để cưỡng đoạt tài sản của nhiều người.

Tuấn "thần đèn" bị khởi tố thêm tội Cưỡng đoạt tài sản

(NLĐO)- Bộ Công an cáo buộc Tuấn "thần đèn" đã chỉ đạo "đàn em" đe doạ, ép buộc chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp, người dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Bắt thêm đối tượng trong vụ giả danh công an để cưỡng đoạt tài sản

(NLĐO) - Công an tỉnh Bình Thuận đã bắt tổng cộng 3 đối tượng trong vụ giả danh công an, cưỡng đoạt tài sản của người tham gia giao thông

cưỡng đoạt tài sản tài xế xe ôm vợ chồng bắt tài xế xe ôm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo