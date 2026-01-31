HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Pháp luật

Bắt tạm giam 2 nhân viên công ty giao hàng nhanh để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”

Uyên Châu

(NLĐO)-Thu tiền từ các shipper, Tú đã cùng Cao Tấn Phát chiếm đoạt gần 275 triệu đồng nhưng không nộp về công ty

Ngày 31-1, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Cao Tấn Phát (SN 1998, ngụ xã Bù Đăng) để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”. Đồng phạm của Phát là Huỳnh Thị Thanh Tú (SN 2002, quê tỉnh Khánh Hòa) cũng bị khởi tố nhưng áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Phát tại cơ quan công an

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai xác định, trong khoảng thời gian cuối năm 2022, Cao Tấn Phát là nhân viên giao hàng và Huỳnh Thị Thanh Tú là nhân viên xử lý đơn hàng của Công ty Cổ phần Giao hàng nhanh, chi nhánh Bình Phước, nay thuộc xã Bù Đăng (tỉnh Đồng Nai). 

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, Huỳnh Thị Thanh Tú có trách nhiệm tiếp nhận, phân chia đơn hàng và thu tiền từ các nhân viên giao hàng (shipper) để nộp về công ty. 

Tuy nhiên, Tú đã cùng Cao Tấn Phát thu tiền từ các shipper với tổng số tiền gần 275 triệu đồng nhưng không nộp về công ty theo quy định mà chiếm đoạt để sử dụng vào mục đích cá nhân.


Bắt tạm giam người phụ nữ lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt tạm giam người phụ nữ lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(NLĐO) – Lê Thu Trang đã làm giả nhiều bill chuyển khoản để lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn của một người phụ nữ ở Cà Mau.

Bắt tạm giam người phụ nữ lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi chơi hụi

(NLĐO) - Lê Tuyết Nhung, quê Cà Mau, bị công an bắt tạm giam với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Gia Lai: Cảnh báo mạo danh cơ quan thuế để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(NLĐO) - Thuế tỉnh Gia Lai cảnh báo tình trạng mạo danh cơ quan thuế tiếp cận người dân, doanh nghiệp để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng nhiều thủ đoạn.

