Bắt tạm giam 2 nhân viên công ty giao hàng nhanh để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”

Ngày 31-1, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Cao Tấn Phát (SN 1998, ngụ xã Bù Đăng) để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”. Đồng phạm của Phát là Huỳnh Thị Thanh Tú (SN 2002, quê tỉnh Khánh Hòa) cũng bị khởi tố nhưng áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Phát tại cơ quan công an

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai xác định, trong khoảng thời gian cuối năm 2022, Cao Tấn Phát là nhân viên giao hàng và Huỳnh Thị Thanh Tú là nhân viên xử lý đơn hàng của Công ty Cổ phần Giao hàng nhanh, chi nhánh Bình Phước, nay thuộc xã Bù Đăng (tỉnh Đồng Nai).

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, Huỳnh Thị Thanh Tú có trách nhiệm tiếp nhận, phân chia đơn hàng và thu tiền từ các nhân viên giao hàng (shipper) để nộp về công ty.

Tuy nhiên, Tú đã cùng Cao Tấn Phát thu tiền từ các shipper với tổng số tiền gần 275 triệu đồng nhưng không nộp về công ty theo quy định mà chiếm đoạt để sử dụng vào mục đích cá nhân.



