Thời sự

Gia Lai: Cảnh báo mạo danh cơ quan thuế để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Đức Anh

(NLĐO) - Thuế tỉnh Gia Lai cảnh báo tình trạng mạo danh cơ quan thuế tiếp cận người dân, doanh nghiệp để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng nhiều thủ đoạn.

Ngày 16-1, lãnh đạo Thuế tỉnh Gia Lai cho biết thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều trường hợp các đối tượng mạo danh cơ quan thuế tiếp cận người dân, doanh nghiệp nhằm thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Gia Lai: Cảnh báo mạo danh cơ quan Thuế để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản - Ảnh 1.

Giấy mời giả mạo cơ quan Thuế tỉnh Gia Lai.

Theo cơ quan thuế, các đối tượng thường gửi văn bản giả mạo với nội dung mời làm việc liên quan việc cập nhật chính sách, kê khai, điều chỉnh thông tin đăng ký thuế hoặc nghĩa vụ thuế. 

Sau đó, chúng yêu cầu người dân cài đặt ứng dụng giả, truy cập đường link lạ hoặc cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP để chiếm quyền kiểm soát thiết bị và thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan thuế khẳng định không yêu cầu người nộp thuế cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng qua điện thoại, tin nhắn hoặc mạng xã hội; không yêu cầu truy cập đường link lạ hay cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc. Ứng dụng chính thức duy nhất của ngành thuế trên thiết bị di động là eTaxMobile.

Việc mời người nộp thuế làm việc tại trụ sở cơ quan thuế (nếu có) đều được thực hiện bằng văn bản hợp lệ, có đầy đủ chữ ký, con dấu và gửi qua đường bưu chính hoặc tài khoản giao dịch điện tử.

Thuế tỉnh Gia Lai khuyến cáo người dân, doanh nghiệp nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không thực hiện các yêu cầu nghi vấn như chuyển tiền, cài ứng dụng, truy cập đường dẫn lạ. Khi phát hiện dấu hiệu mạo danh, cần lưu lại bằng chứng và thông báo ngay cho cơ quan Công an hoặc cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ, xác minh.

