Bắt tạm giam 4 đối tượng chặn xe, đánh tài xế

Ngày 18-10, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra hành vi "Cố ý gây thương tích".

Theo điều tra ban đầu, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 18-7, anh Trịnh Trọng Sang (SN 1996, ngụ xã Ea M'Droh, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe dịch vụ của nhà xe Thạnh Thảo đi trên đường liên xã (đoạn qua xã Đắk Liêng, tỉnh Đắk Lắk) thì xảy ra mâu thuẫn, tranh giành khách với nhà xe Chấn Huy.

Lúc này, Phạm Đắc Chấn và Đặng Huy (tài xế xe dịch vụ Chấn Huy) điều khiển ô tô chặn đầu, ép xe của anh Sang dừng lại.

Sau đó, 2 đối tượng trên cùng Trần Văn Tuấn và Tạ Minh Thắng lao vào đánh anh Sang, gây thương tích 14%.