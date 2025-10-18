HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Bắt tạm giam 4 đối tượng chặn xe, đánh tài xế

Cao Nguyên

(NLĐO) - Mâu thuẫn trong khi tranh giành khách giữa 2 nhà xe, 4 đối tượng đã chặn xe, đánh tài xế xe đối phương gây thương tích.

Ngày 18-10, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra hành vi "Cố ý gây thương tích".

Bắt tạm giam 4 đối tượng chặn xe đánh tài xế tại Đắk Lắk - Ảnh 1.

Cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng đánh người khi tranh giành khách

Theo điều tra ban đầu, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 18-7, anh Trịnh Trọng Sang (SN 1996, ngụ xã Ea M'Droh, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe dịch vụ của nhà xe Thạnh Thảo đi trên đường liên xã (đoạn qua xã Đắk Liêng, tỉnh Đắk Lắk) thì xảy ra mâu thuẫn, tranh giành khách với nhà xe Chấn Huy.

Lúc này, Phạm Đắc Chấn và Đặng Huy (tài xế xe dịch vụ Chấn Huy) điều khiển ô tô chặn đầu, ép xe của anh Sang dừng lại.

Sau đó, 2 đối tượng trên cùng Trần Văn Tuấn và Tạ Minh Thắng lao vào đánh anh Sang, gây thương tích 14%.

Chủ hãng xe Kim Liên nói gì về việc tài xế đánh người vì tranh giành khách?

(NLĐO) – Theo hãng xe Kim Liên, do bức xúc vì bị chửi bới, cầm rựa hăm dọa trước nên tài xế của hãng xe này đã gọi người nhà đến đánh tài xế và phụ xe khách chạy tuyến Gia Lai - Thanh Hóa.

Clip: Tranh giành khách tại sân bay, 2 nhóm tài xế taxi đuổi đánh nhau bể đầu

(NLĐO) – Mâu thuẫn trong việc tranh giành khách tại sân bay Chu Lai, nhóm tài xế taxi Vinasun đã đuổi đánh tài xế taxi Mai Linh.

Tranh giành khách, dùng mã tấu chặn đầu xe chém người

(NLĐO)- Thấy khách nên tài xế cùng phụ xe ghé đón, đi khoảng 3km đã bất ngờ bị nhà xe khác chặn đầu, cầm mã tấu đòi chém.

