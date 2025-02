Bắt tạm giam cựu chủ tịch phường làm ẩu khiến ngân sách mất tiền tỉ

Chiều 20-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã thi hành lệnh tạm giam 2 tháng đối với bị can Trần Ngọc Hiền (SN 1968; cựu Chủ tịch UBND phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn) để điều tra về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" và bị can Nguyễn Văn Luôn (SN 1988; cựu cán bộ địa chính phường Nhơn Bình) để điều tra về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2018, trong quá trình xác minh nguồn gốc đất phục vụ công tác thu hồi, thực hiện bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng để chuẩn bị xây dựng Khu Đô thị - Thương mại Bắc sông Hà Thanh, bị can Luôn đã cố ý không thực hiện các thủ tục xác minh theo quy định, tham mưu cho Chủ tịch UBND phường Nhơn Bình xác nhận sai nguồn gốc thửa đất số 51, tờ bản đồ số 48, khu vực 4, phường Nhơn Bình từ đất của bà N.T.L. sử dụng thành đất của ông N.V.T. sử dụng.

Ông Hiền với trách nhiệm là người đứng đầu UBND phường khi đó đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, không phát hiện được việc Luôn không tổ chức xác minh theo quy định, tham mưu sai nguồn gốc thửa đất nên đã ký các văn bản xác nhận sai nguồn gốc thửa đất số 51, dẫn đến bồi thường sai đối tượng, gây khiếu nại, khiếu kiện kéo dài và thiệt hại cho ngân sách nhà nước gần 2 tỉ đồng.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Hiền, ông Luôn.