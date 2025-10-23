Ngày 23-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam đối với T.M.N (36 tuổi, tạm trú tại phường Long Khánh) để điều tra về hành vi "xâm phạm mồ mả" theo quy định tại Điều 319 Bộ Luật Hình sự. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND tỉnh Đồng Nai phê chuẩn.

Đối tượng N. đập phá mộ bị bắt giữ

Vào chiều 20-9, sau khi gia đình ông Ph. H. T. hoàn tất phần bia mộ tại Nghĩa trang giáo xứ Núi Đỏ (phường Xuân Lập), người thân phát hiện mộ bị đập phá nên trình báo cơ quan công an.

Nhận tin báo, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp với Công an phường Xuân Lập khẩn trương vào cuộc xác minh, truy tìm thủ phạm.

Biết không thể trốn thoát, T.M.N đã đến Công an phường Xuân Lập đầu thú. Bước đầu, người đàn ông 36 tuổi khai nhận do có mâu thuẫn cá nhân với người nhận thi công bia mộ và trong lúc say rượu đã mang búa sắt đập phá mộ ông T.

Vị trí ngôi mộ bị đập phá

Cảm kích trước tinh thần trách nhiệm và sự nhanh chóng làm rõ vụ việc, gia đình bị hại đã gửi thư cảm ơn Giám đốc Công an tỉnh, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Công an phường Xuân Lập.