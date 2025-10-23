HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thương tâm: Cụ ông ngoài 70 tuổi tử vong trong căn nhà cháy ở Đồng Nai

Uyên Châu

(NLĐO)-Tiệm tạp hóa bốc cháy trong đêm khiến người đàn ông ngoài 70 tuổi ở Đồng Nai tử vong

Ngày 23-10, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đã khám nghiệm hiện trường vụ cháy tại một tiệm tạp hóa trên địa bàn xã Cẩm Mỹ, khiến một người tử vong.

Hiện trường vụ cháy thương tâm làm 1 người chết

Khuya qua (22-10), người dân sinh sống gần khu vực ấp Hoàn Quân, xã Cẩm Mỹ phát hiện khói và lửa bốc lên dữ dội từ một tiệm tạp hóa ven đường.

Thấy vậy, nhiều người hô hoán, tìm cách dập lửa bằng nước và bình chữa cháy nhưng bất thành, đồng thời nhanh chóng báo cho lực lượng chức năng.

Sau đó, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Đồng Nai điều xe chuyên dụng cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng chức năng triển khai đội hình khống chế đám cháy, ngăn không để ngọn lửa lan sang nhà dân xung quanh.

Thương tâm: Người đàn ông cao tuổi tử vong trong vụ cháy tiệm tạp hóa ở Đồng Nai - Ảnh 1.

Xe cứu hỏa tới dập vụ cháy

Vụ cháy khiến cụ ông ngoài 70 tuổi tử vong và nhiều tài sản bên trong căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn.


người đàn ông tỉnh đồng nai tử vong cháy tiệm tạp hoá
