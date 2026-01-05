HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Bắt tạm giam đối tượng xâm hại 4 bé gái ở miền Tây

Ca Linh

(NLĐO) – Đối tượng ở tỉnh Vĩnh Long từng dâm ô 3 bé gái ở TP Cần Thơ, sau đó tiếp tục xâm hại 1 bé gái khác nên bị bắt tạm giam

Ngày 5-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa phối hợp Công an xã Lục Sĩ Thành thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Duy Tân (SN 1994, ngụ xã Trà Ôn) để điều tra về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

- Ảnh 1.

Cơ quan công an thi hành các quyết định tố tụng đối với Phạm Duy Tân

Theo hồ sơ vụ án, vào ngày 27-10-2025, cháu V.N.N.Q (SN 2018; ngụ xã Lục Sĩ Thành) qua nhà bạn chơi. Trên đường về nhà, Tân gặp và dẫn cháu Q. ra phía sau nhà gần đó để thực hiện hành vi dâm ô.

Trước đó, vào khoảng tháng 3-2023, Tân còn thực hiện hành vi dâm ô 3 bị hại dưới 16 tuổi tại xã Phong Điền, TP Cần Thơ.

Đối tượng này đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú. Tuy nhiên, Tân tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội tại xã Lục Sĩ Thành.

