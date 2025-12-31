Đề nghị truy tố cụ ông 77 tuổi tội hiếp dâm và dâm ô bé gái hàng xóm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Đề nghị truy tố cụ ông 77 tuổi tội hiếp dâm và dâm ô bé gái hàng xóm

Tin - ảnh: Tuệ An

(NLĐO) – Cụ ông 77 tuổi dụ cho tiền rồi nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm và dâm ô bé gái hàng xóm

Ngày 31-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ vụ án sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố ông Nguyễn Hồng Tuấn (77 tuổi; cư trú xã Tân Hội, tỉnh An Giang) về 2 tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" và "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi".

Đề nghị truy tố cụ ông 77 tuổi tội hiếp dâm và dâm ô bé gái hàng xóm - Ảnh 1.

Bị can Nguyễn Hồng Tuấn

Theo kết quả điều tra, khoảng đầu tháng 12-2024, trong lúc ông Tuấn đang ngồi chơi ở nhà thì phát hiện bé gái T.V (SN 2013, là hàng xóm ở gần nhà ông Tuấn) đang chạy xe đi học ngang nhà.

Lúc này, ông Tuấn kêu em V. vào nhà giả vờ hỏi han, dụ dỗ cho tiền rồi xâm hại V. Sau khi xâm hại xong, ông Tuấn kêu V. đi học.

Để thỏa mãn thú tính, cũng với những thủ đoạn tương tự, trong tháng 12-2024, Tuấn đã nhiều lần dụ dỗ cho tiền rồi xâm hại em V. tại nhà của mình.

Sự việc sau đó bị người nhà của em V. phát hiện nên đã làm đơn tố giác hành vi của Tuấn với cơ quan công an.

Tin liên quan

Thiếu nữ 16 tuổi tố cáo bị 4 bạn nhậu không quen biết hiếp dâm

Thiếu nữ 16 tuổi tố cáo bị 4 bạn nhậu không quen biết hiếp dâm

(NLĐO) - Sau khi bị 4 thanh niên hiếp dâm, thiếu nữ 16 tuổi về kể với gia đình và được đưa tới công an trình báo sự việc

Gia Lai: Tạm giữ nghi phạm hiếp dâm thiếu nữ đi giao xôi trong đêm

(NLĐO) – Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ một nghi phạm để điều tra hành vi hiếp dâm thiếu nữ đi giao xôi trong đêm tại phường Pleiku

Bắt tạm giam đối tượng hiếp dâm bé gái 7 tuổi sau khi dụ đi mua kem

(NLĐO) – Tại cơ quan công an ở An Giang, Lê Trí Tâm Anh khai nhận đã 2 lần hiếp dâm bé gái 7 tuổi

cơ quan Cảnh sát điều tra dâm ô tỉnh an giang đề nghị truy tố hếp dâm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo