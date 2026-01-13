Bắt tạm giam Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao Hà Tĩnh

Chiều 13-1, tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Phan Thị Thu Hường (SN 1973, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao Hà Tĩnh) cùng Võ Văn Hoài (SN 1973, kế toán trưởng của trung tâm này), về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đối tượng Phan Thị Thu Hường, Giám đốc và Võ Văn Hoài, Kế toán trưởng tại cơ quan An ninh điều tra (Ảnh Công an Hà Tĩnh)

Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao, thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch Hà Tĩnh, có một số dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng liên quan đến việc sử dụng nguồn ngân sách nhà nước được cấp.

Việc này đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi vận động viên, chất lượng thể thao thành tích cao của tỉnh Hà Tĩnh.

Cơ quan ANĐT đọc lệnh khám xét đối với Võ Văn Hoài, Kế toán trưởng Trung tâm

Sau quá trình điều tra, thu thập chứng cứ, ngày 9-1, Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội danh nêu trên, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ cho cơ quan an ninh điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Hiện, vụ án vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng



