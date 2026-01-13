HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Bắt tạm giam Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao Hà Tĩnh

Vĩnh Gia

(NLĐO) – Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao Hà Tĩnh, cùng kế toán trưởng bị khởi tố, bắt tạm giam vì lợi dụng chức vụ, quyền hạn.

Chiều 13-1, tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Phan Thị Thu Hường (SN 1973, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao Hà Tĩnh) cùng Võ Văn Hoài (SN 1973, kế toán trưởng của trung tâm này), về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bắt tạm giam Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao Hà Tĩnh - Ảnh 1.

Đối tượng Phan Thị Thu Hường, Giám đốc và Võ Văn Hoài, Kế toán trưởng tại cơ quan An ninh điều tra (Ảnh Công an Hà Tĩnh)

Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao, thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch Hà Tĩnh, có một số dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng liên quan đến việc sử dụng nguồn ngân sách nhà nước được cấp.

Việc này đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi vận động viên, chất lượng thể thao thành tích cao của tỉnh Hà Tĩnh.

Bắt tạm giam Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao Hà Tĩnh - Ảnh 2.

Cơ quan ANĐT đọc lệnh khám xét đối với Võ Văn Hoài, Kế toán trưởng Trung tâm

Sau quá trình điều tra, thu thập chứng cứ, ngày 9-1, Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội danh nêu trên, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ cho cơ quan an ninh điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Hiện, vụ án vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng


Tin liên quan

Giám đốc bệnh viện bị "tố" tham ô, lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản

Giám đốc bệnh viện bị "tố" tham ô, lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản

(NLĐO)- Dù đang trong thời gian bị kỷ luật nhưng ông Phạm Văn Huấn, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Hải Dương, lại được UBND tỉnh Hải Dương điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong quyết không để người thân lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi

(NLĐO) – Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong cam đoan sẽ không để người thân lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi, làm phương hại uy tín cá nhân, danh dự, truyền thống gia đình.

Trương Duy Nhất hầu tòa về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ

(NLĐO)- Theo cáo buộc, bị cáo Trương Duy Nhất, nguyên Trưởng văn phòng Trung Trung Bộ của báo Đại đoàn kết, đã lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ chuyển giao đất công sản cho Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm").

quyết định khởi tố bị can Công an tỉnh Hà Tĩnh Kế toán trưởng
