Ngày 14-5, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong - ứng cử viên đại biểu HĐND TP HCM khóa X - cùng các ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị bầu cử số 2 và đại biểu HĐND TP HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 4 - đã tiếp xúc cử tri quận 1 để vận động bầu cử.



Các ứng cử viên ĐBQH đơn vị bầu cử số 2 gồm: bà Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Quận ủy quận 1; Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TP HCM; bà Nguyễn Thị Hiệp, Trưởng Khoa kỹ thuật Y sinh, Trường Đại học Quốc tế - Đại học quốc gia TP HCM; ông Hứa Quốc Hưng, Trưởng Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp TP HCM và ông Đỗ Đức Hiển, Vụ trưởng Vụ pháp luật hình sự - hành chính, Bộ Tư pháp.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND TP HCM đơn vị bầu cử số 4 ngoài ông Nguyễn Thành Phong có bà Hoàng Thị Tố Nga, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 1; bà Trương Thị Mai Hương, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP HCM; ông Quách Thanh Hưng, Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Trãi và ông Đỗ Hữu Cường, Chủ tịch UBND phường Đa Kao, quận 1.

Trình bày chương trình hành động trước cử tri, ứng cử viên Nguyễn Thành Phong cam kết khi được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND TP HCM trong nhiệm kỳ tới, ông sẽ hiện thực hóa khát vọng phát triển, vươn lên mạnh mẽ của thành phố.

10 ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND TP HCM nhiệm kỳ 2021-2026

Ông sẽ tập trung thực hiện có hiệu quả 6 vấn đề: xây dựng nền hành chính hiệu lực, hiệu quả, phục vụ người dân, doanh nghiệp; phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và tăng năng suất lao động; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, gắn công tác quy hoạch với tổ chức thực hiện quy hoạch; phát triển văn hóa - xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế, làm nền tảng cho TP HCM phát triển bền vững; đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19, xử lý nghiêm tiếng ồn từ karaoke tự phát, giải quyết cơ bản vấn đề chỉnh trang đô thị, ngập nước, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, quá tải bệnh viện, bảo đảm an toàn thực phẩm; và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.

Đặc biệt, ông hứa sẽ tuyên truyền, vận động gia đình và người thân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không để người thân lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi, làm phương hại uy tín cá nhân, danh dự, truyền thống gia đình.

Lên giải pháp trấn áp tội phạm

Tại buổi tiếp, cử tri quận 1 bày tỏ 10 ứng cử viên đều xứng đáng nên rất khó cho cử tri chọn ai bỏ ai. Tất cả các chương trình hành động đều rất cụ thể, rất tâm huyết với tinh thần phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước.

Cử tri quận 1 cũng nêu một số vấn đề họ quan tâm về an ninh trật tự, ùn tắc giao thông, ngập nước… và mong các ứng cử viên khi trúng cử sẽ có tiếng nói giải quyết các vấn đề trên.

Cử tri Phú Minh Thông gửi gắm các ứng cử viên khi trúng cử cần quan tâm và tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Cử tri Nguyễn Hữu Nhơn đề nghị các ứng cử viên quan tâm tình hình an ninh trật tự

Đồng tình, cử tri Nguyễn Hữu Nhơn cho biết gia đình mình đã có 6 đời sinh sống tại TP HCM nên theo dõi được quá trình thay đổi, phát triển nơi đây. Ông Nhơn nhận thấy thời gian qua, tội phạm ngày càng ma mãnh, hung dữ. Cử tri đề nghị các ĐBQH, đại biểu HĐND Thành phố cần giám sát để đẩy mạnh kịp thời các biện pháp cần thiết, đem lại an toàn cho xã hội.

Thay mặt các ứng cử viên tiếp thu ý kiến cử tri, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong cho biết thời gian qua, TP HCM luôn xem nhiệm vụ giữ ổn định an ninh trật tự là việc trọng yếu, thường xuyên để người dân an tâm làm ăn.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong tiếp thu ý kiến cử tri

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND TP HCM thừa nhận hiện thành phố còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp về an ninh chính trị, an toàn xã hội. Lãnh đạo thành phố sẽ nỗ lực nâng cao chất lượng đời sống người dân, hướng tới mục tiêu xây dựng đô thị thông minh. Trong đó, vấn đề an ninh của người dân cần được quan tâm, có biện pháp tích cực để giữ bình yên trong từng khu phố, phường, xã.

Phân tích về tình trạng cướp giật hiện nay, ông Nguyễn Thành Phong cho rằng có nguyên nhân từ vấn đề ma túy diễn biến phức tạp. "TP HCM không còn là nơi trung chuyển mà vừa sản xuất, vừa trung chuyển, vừa tiêu thụ ma túy" - ông nói và dẫn chứng vừa qua, lực lượng công an và bộ đội biên phòng đã phá rất nhiều vụ án, bắt giữ nhiều vụ có khối lượng vận chuyển ma túy lớn. Ngành công an đang "nằm gai nếm mật" để bắt giữ tội phạm vì nó tác động rất nhiều đến thế hệ trẻ, là mầm mống gây ra nhiều loại tội phạm khác.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong cũng chia sẻ việc tăng cường biện pháp bảo đảm an sinh xã hội cho người dân, giải quyết các vấn đề đô thị. Cuối cùng, chủ tịch UBND TP HCM biết dù trúng cử hay không, ở cương vị mình, ông vẫn sẽ không ngừng nỗ lực để xứng đáng với kỳ vọng, gửi gắm của cử tri.